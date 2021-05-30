Накануне приговора. Под Офисом президента протестовали в поддержку Стерненко
В воскресенье, 30 мая, в Киеве и ряде украинских городов прошли митинги в поддержку Сергея Стерненко. Главная акция проходила в столице возле Офиса президента. На этот раз митингующие не жгли файера, не бросали шумовые гранаты и не разрисовывали стены резиденции главы государства.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Акция в поддержку Стерненко под Офисом президента прошла мирно. Собравшиеся скандировали лозунги за его освобождение и прекращение уголовного преследования. Они держали в руках плакаты с соответствующими призывами. Одно из центральных мест занимал плакат, на котором изображены Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко. Под их портретами надпись: "Тебе не идет диктатура".
Под конец акции участники собрали слово "справедливость", а сам Стерненко присоединился к ним по телефону.
Перед завершением акции организаторы призвали следить за завтрашним судебным заседанием и находиться в готовности вновь выйти на протест.
Акции также прошли в Ровно, Виннице, Львове, Днепре, Кропивницком, Харькове, Запорожье и Ивано-Франковске. По сравнению с митингом в Киеве они были немногочисленными.
Фото: акция в поддержку Стерненко под Офисом президента (Витлай Носач, РБК-Украина)
Стерненко на зв’язку pic.twitter.com/Dqd9XVYACh— Кіт в пушку (@Kotyk_ua) May 30, 2021
Напомним, в апреле Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест. До этого Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Но на время рассмотрения апелляции на приговор его все-таки выпустили из СИЗО.
Отметим, 20 марта под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку Сергея Стерненко. В тот раз митингующие жгли файеры, бросали петарды и шумовые гранаты. Также они облили краской здание резиденции главы государства, при этом написав "Волю Стерненко". Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента", выбили стекла в двери и кинули туда файер.