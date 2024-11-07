"Будемо розбиратися". Стерненко несподівано потрапив у "розшук" ТЦК в Одесі
Український громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що неочікувано для самого себе перебуває нібито в "розшуку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис активіста у Facebook.
Що саме розповів Сергій Стерненко про свій "розшук"
Стерненко розповів, що вчора (у середу, 6 листопада), із превеликим подивом дізнався, нібито перебуває в "розшуку".
"Дізнався не від правоохоронців, а від забороненої в Україні проросійської помийки "страна" та "раша тудей", - уточнив блогер.
Він додав, що у розшук його буцімто подав Приморський районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з міста Одеса.
Опублікований у ЗМІ документ (скриншот: facebook.com/sternenko)
"Нібито у розшук мене подав Приморський ТЦК, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники", - зауважив громадський діяч.
Стерненко розповів також, що зайшов і перевірив власні дані у "Резерв+". Там - "ніякого розшуку немає".
"Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав шість років тому. У "Резерв+" ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка не поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", - зазначив він.
Дані Стерненка у "Резерв+" (скриншот: facebook.com/sternenko)
Крім того, волонтер написав про "окремий сюр".
"У день нібито оголошення в розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага", - розповів він.
Стерненко наголосив, що буде "розбиратися з цією цікавою ситуацією".
"Але вже є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проекти зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА", - припустив він.
У підсумку активіст повідомив: "Станом на сьогодні ми з вами допомогли війську на 2,9 млрд грн. Частина цих коштів пішла на 115 тисяч дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БПЛА".
"Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська. Але сам факт зливів через росіян та агентуру - показовий. Палитесь, панове", - підсумував Стерненко.
Допис Стерненка (скриншот: facebook.com/sternenko)
Що варто знати про Сергія Стерненка
Нагадаємо, Сергій Стерненко є українським громадським діячем, блогером і волонтером. Він народився 20 березня 1995 року в селі Садове Одеської області.
Є головою громадської організації "Небайдужі", колишнім членом проводу й очільником одеського обласного осередку "Правого сектора".
Крім того, Стерненко є автором і ведучим YouTube-каналу STERNENKO, на якому регулярно коментує актуальні новини й події, а також час від часу проводить стріми для глядачів.
З 2014 року на Стерненка було скоєно три напади. Під час останнього (у травні 2018 року) нападниками біля під'їзду будинку були двоє чоловіків.
За версією слідства (у так званій "справі Стерненка"), активіст смертельно травмував одного з них - 28-річного Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, втік із місця події.
Сторона обвинувачення наполягала, буцімто Стерненко умисно вбив Кузнєцова. Сам Стерненко версію прокуратури заперечував і наполягав, що діяв у межах самозахисту.
Крім того, у 2015 році на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні та катуванні керівника одеського осередку проросійської партії "Родина" Сергія Щербича.
23 лютого 2021 року суд засудив Сергія до 7 років позбавлення волі. Стерненка відправили в СІЗО, а потім - на цілодобовий домашній арешт.
Поки розглядалась апеляція, у Києві та інших містах проходили акції з вимогою звільнити Стерненка.
Апеляційний суд скасував доведеність провини за статтею про розбій, однак підтвердив провину у викраденні людини, звільнивши Стерненка від відповідальності через те, що термін давності за злочином сплив. За статтею 263 Стерненку присудили 1 рік умовного терміну.
10 лютого 2022 року Верховний суд зняв судимість з активіста Стерненка.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стерненко активно допомагає українським військовим.
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