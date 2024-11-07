"Будемо розбиратися". Стерненко несподівано потрапив у "розшук" ТЦК в Одесі

Український громадський діяч, блогер і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що неочікувано для самого себе перебуває нібито в "розшуку".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис активіста у Facebook.

Що саме розповів Сергій Стерненко про свій "розшук"

Стерненко розповів, що вчора (у середу, 6 листопада), із превеликим подивом дізнався, нібито перебуває в "розшуку".

"Дізнався не від правоохоронців, а від забороненої в Україні проросійської помийки "страна" та "раша тудей", - уточнив блогер.

Він додав, що у розшук його буцімто подав Приморський районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з міста Одеса.

Опублікований у ЗМІ документ (скриншот: facebook.com/sternenko)

"Нібито у розшук мене подав Приморський ТЦК, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники", - зауважив громадський діяч.

Стерненко розповів також, що зайшов і перевірив власні дані у "Резерв+". Там - "ніякого розшуку немає".

"Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав шість років тому. У "Резерв+" ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка не поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", - зазначив він.

Дані Стерненка у "Резерв+" (скриншот: facebook.com/sternenko)

Крім того, волонтер написав про "окремий сюр".

"У день нібито оголошення в розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага", - розповів він.

Стерненко наголосив, що буде "розбиратися з цією цікавою ситуацією".

"Але вже є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові. Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проекти зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА", - припустив він.

У підсумку активіст повідомив: "Станом на сьогодні ми з вами допомогли війську на 2,9 млрд грн. Частина цих коштів пішла на 115 тисяч дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БПЛА".

"Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська. Але сам факт зливів через росіян та агентуру - показовий. Палитесь, панове", - підсумував Стерненко.

Допис Стерненка (скриншот: facebook.com/sternenko)