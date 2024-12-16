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"Стерли" Крим. "Квартал 95" потрапив у гучний скандал через дивну карту України

"Квартал 95" (кадр з відео)
Автор: Поліна Іваненко

Студія "Квартал 95" знову опинилася в центрі уваги через скандал. Цього разу мережа "гудить" через те, що в рекламі новорічного випуску гумористичного шоу показали карту Україну, на якій не всі користувачі помітили Крим.

Що відомо про скандал і як відреагував "Квартал", розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Квартал" показав карту України без Криму?

Днями на сторінці "1+1" з'явилася реклама новорічного "Кварталу". Гумористи анонсували новий випуск під музику артистів Chico & Qatoshi та "100лиця" з їхнього хіта "Покохай мене".

В одній зі сцен Олександра Машлятіна співала, що "має Вечірній Квартал опцію терапевтичну", а потім в кадрі показали карту України, поруч з якою "зникла" Росія.

Карта від "Кварталу" (скріншот)

Втім, на карті не було не лише РФ. На ній ніби "стерли" ще й Крим, адже його практично неможливо побачити.

 

Це швидко помітили користувачі мережі. Відео швидко "розлетілося" соцмережами. Коментатори обурилися дивною картою й написали:

  • "Вау, Квартал обіср*вся. Ніколи такого не було - і от знову"
  • "Це вже зрада?"
  • "Ну як так?"
  • "А де Крим?"
  • "Ганьба".

Реакція студії "Квартал 95"

Після того як відео почало "віруситися", а користувачі залишили негативні коментарі, допис зі сторінки "плюсів" зник. Втім, вже згодом з'явилася нова реклама. І в ній Крим на карті України вже був, його "підсвітили" дуже чітко.

Але представники "Кварталу" ніяк не прокоментували "перезалив". Про ситуацію з Кримом також нічого не сказано.

 

Оновлено: в 1+1 відреагували на скандал з картою.

"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях. На жаль, через технічні особливості застосування візуальних ефектів у попередній версії промо-ролика обриси Криму могли виглядати нечіткими. Ми вдячні нашим глядачам та підписникам за уважність і небайдужість, які допомогли нам це помітити. Оновлена версія ролика не залишає жодних сумнівів: Крим є і буде українським", - йдеться у коментарі прес-служби "плюсів".

Нагадаємо, до цього "Квартал" потрапив у скандал через танці на тлі відео з загиблим військовим.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Юрій Великий з "Кварталу" одружився.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram "1+1", дописи юзерів в X (Twitter).

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