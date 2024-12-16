"Стерли" Крым. "Квартал 95" попал в громкий скандал из-за странной карты Украины

"Квартал" показал карту Украины без Крыма?

На днях на странице "1+1" появилась реклама новогоднего "Квартала". Юмористы анонсировали новый выпуск под музыку артистов Chico & Qatoshi и "100лиця" из их хита "Покохай мене".

В одной из сцен Александра Машлятина пела, что "має Вечірній Квартал опцію терапевтичну", а потом в кадре показали карту Украины, рядом с которой "исчезла" Россия.

Карта от "Квартала" (скриншот)

Впрочем, на карте не было не только РФ. На ней будто "стерли" еще и Крым, ведь его практически невозможно увидеть.

Это быстро заметили пользователи сети. Видео быстро "разлетелось" по соцсетям. Комментаторы возмутились странной картой и написали:

"Вау, Квартал обіср*вся. Ніколи такого не було - і от знову"

"Це вже зрада?"

"Ну як так?"

"А де Крим?"

"Ганьба".

Реакция студии "Квартал 95"

После того как видео начало "вируситься", а пользователи оставили негативные комментарии, пост со страницы "плюсов" исчез. Впрочем, уже впоследствии появилась новая реклама. И в ней Крым на карте Украины уже был, его "подсветили" очень четко.

Но представители "Квартала" никак не прокомментировали "перезалив". О ситуации с Крымом также ничего не сказано.

Обновлено: в 1+1 отреагировали на скандал с картой.

"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и в наших сердцах. К сожалению, из-за технических особенностей применения визуальных эффектов в предыдущей версии промо-ролика очертания Крыма могли выглядеть нечеткими. Мы благодарны нашим зрителям и подписчикам за внимательность и неравнодушие, которые помогли нам это заметить. Обновленная версия ролика не оставляет никаких сомнений: Крым есть и будет украинским", - указано в комментарии пресс-службы "плюсов".