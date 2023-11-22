Стережіться оновлень! Користувачів Chrome і Safari попередили про потужне зловмисне ПЗ

AMOS є потужним шкідливим програмним забезпеченням, яке, після встановлення на комп'ютер жертви, здатне витягувати паролі від ключів iCloud, дані кредитних карток, інформацію про криптогаманці, файли та іншу конфіденційну інформацію.

У березні та квітні були виявлені перші загрози, пов'язані з AMOS. Дослідники безпеки з Malwarebytes виявили, що у вересні користувачі Mac ставали жертвами установки AMOS через фальшиву рекламу в пошуковій системі Google.

Тепер за даними Malwarebytes, підроблені оновлення для браузерів Safari та Chrome використовуються для впровадження AMOS на комп'ютери Mac, і цей новий метод отримав назву ClearFake. Зловмисники використовують зламані веб-сайти для доставки підроблених оновлень Safari та Chrome.

Бачите такі повідомлення в Google Chrome? Це фейкова сторінка з пропозицією оновити браузер. Насправді так ви завантажуєте вірус (фото: Malwarebytes Labs)

Користувачів Safari це також стосується (фото: Malwarebytes Labs)

Як захиститися від AMOS