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Остерегайтесь обновлений! Пользователей Chrome и Safari предупредили о мощном вредоносном ПО

Safari и Chrome нужно обновлять только с самых браузеров (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В начале 2023 г. появилось новое вредоносное программное обеспечение под названием Atomic MacOS Stealer (AMOS), ориентированное на пользователей устройств Apple. Злоумышленники используют последнюю версию этого вредоносного ПО для внедрения в фальшивые обновления браузеров Safari и Chrome, предназначенные для операционной системы macOS.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.

AMOS является мощным вредоносным программным обеспечением, которое после установки на компьютер жертвы, способно извлекать пароли от ключей iCloud, данные кредитных карт, информацию о криптокошельки, файлы и другую конфиденциальную информацию.

В марте и апреле были обнаружены первые угрозы, связанные с AMOS. Исследователи безопасности с Malwarebytes обнаружили, что в сентябре пользователи Mac становились жертвами установки AMOS из-за фальшивой рекламы в поисковике Google.

Теперь по данным Malwarebytes, поддельные обновления для браузеров Safari и Chrome используются для внедрения AMOS на компьютеры Mac, и этот новый метод получил название ClearFake. Злоумышленники используют взломанные веб-сайты для доставки поддельных обновлений Safari и Chrome.

Видите такие сообщения в Google Chrome? Это фейковая страница с предложением обновить браузер. На самом деле так вы скачиваете вирус (фото: Malwarebytes Labs)

Пользователей Safari это тоже касается (фото: Malwarebytes Labs)

Как защититься от AMOS

  • Не загружайте программное обеспечение из ненадежных или неизвестных источников - обновляйте Safari прямо со своего Mac в настройках системы или Chrome непосредственно из Google или в Chrome
  • Будьте осторожны, если приложение попросит вас обойти защиту macOS GateKeeper
  • Если вы хотите загрузить приложение за пределами Apple Mac App Store, проверьте, когда был создан веб-сайт

Читайте также, как в iPhone изменить поисковик по умолчанию.

А еще мы писали о том, как Google встроил искусственный интеллект в онлайн-карты.

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