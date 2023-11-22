Остерегайтесь обновлений! Пользователей Chrome и Safari предупредили о мощном вредоносном ПО

AMOS является мощным вредоносным программным обеспечением, которое после установки на компьютер жертвы, способно извлекать пароли от ключей iCloud, данные кредитных карт, информацию о криптокошельки, файлы и другую конфиденциальную информацию.

В марте и апреле были обнаружены первые угрозы, связанные с AMOS. Исследователи безопасности с Malwarebytes обнаружили, что в сентябре пользователи Mac становились жертвами установки AMOS из-за фальшивой рекламы в поисковике Google.

Теперь по данным Malwarebytes, поддельные обновления для браузеров Safari и Chrome используются для внедрения AMOS на компьютеры Mac, и этот новый метод получил название ClearFake. Злоумышленники используют взломанные веб-сайты для доставки поддельных обновлений Safari и Chrome.

Видите такие сообщения в Google Chrome? Это фейковая страница с предложением обновить браузер. На самом деле так вы скачиваете вирус (фото: Malwarebytes Labs)

Пользователей Safari это тоже касается (фото: Malwarebytes Labs)

Как защититься от AMOS