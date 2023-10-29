Google вбудував штучний інтелект в онлайн-картки: які можливості додалися

Google вбудував штучний інтелект (ШІ) у свої онлайн-картки. Він дозволяє користувачам переміщатися по локаціях, перш ніж туди вирушити, а також створює докладніші карти для автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Карти Google використовують штучний інтелект для створення захоплюючого уявлення про те, куди ви прямуєте, та для покращення маршрутизації. Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону. Він також може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим користувач зіткнеться у подорожі.

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості. Спочатку ця функція буде доступна в обмеженій кількості місць, включаючи Амстердам, Барселону, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію .

Розвиток сервісів штучного інтелекту

2022 року штучний інтелект почав стрімко розвиватися. Поштовхом для цього став реліз робота ChatGPT, який почали активно використовувати в багатьох сферах. Тому країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.

Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ІІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.