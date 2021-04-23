Священник объяснил, как будут работать украинские церкви на Пасху в условиях карантина

Празднование Пасхи в украинских храмах будет происходить по особым правилам с учетом действующих карантинных ограничений из-за эпидемии COVID-19. В Православной церкви Украины рассказали о службах и объяснили, что важно понимать верующим.

По его словам, парафияне, которые часто посещают храмы, уже привыкли соблюдать эпидемиологические требования и условия, как и само духовенство.

"Прошлый год был более жестким с точки зрения ограничений, хотя возможно не таким тяжелым с точки зрения ситуации с пандемией в стране в целом. Поэтому я думаю, что храмы готовы", - рассказал священник.

Отец Коваленко обратил внимание, что желающие освятить паски в церкви обычно приходят к храму и уходят, поэтому какое-то чрезмерное скопление людей маловероятно.

"Думаю, в храмах будут и в субботу святить, и в воскресенье целый день. Это будет организовано. Будет зависеть от людей, как они держат дистанцию, как они подходят, не дерутся ли за эту воду. С другой стороны, эту молитву можно послушать по телевизору, и дома почти у каждого есть святая водичка, чтобы покропить свою еду", - добавил священник.

Также он отметил, что сейчас верующие не целуют иконы и руки священникам.

"От рук мы с радостью отказались, мы и раньше их не очень давали людям. А что касается икон, мы сами даем пример. Если человек хочет помолиться перед иконой, он имеет такую ​​возможность, и необязательно ее целовать, можно просто поклониться", - пояснил священнослужитель.