Пасха в условиях карантина: правила посещения церквей и список ограничений

Пасха в 2021 году в Украине снова пройдет в условиях ограничений. В этом году они не такие строгие, однако есть определенные запреты, о которых нужно знать украинцам.

В Минздраве составили перечень ограничений в Украине на Пасху и объяснили, как будут проходить праздничные службы в церквях. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 23 апреля.

Он подчеркнул, что праздники должны быть не только веселыми, но и безопасными.

"Дополнительного карантина в Украине на период пасхальных праздников не планируется вводить. В то же время мы обращаемся ко всем: придерживайтесь всех норм, которые прописаны сейчас в постановление о карантине", - сказал Ляшко.

Он добавил, что посещение церквей и храмов возможно только в средствах индивидуальной защиты (масках и респираторах), которые закрывают органы дыхания. Пребывание в храмах разрешено из расчета 1 человек на 4 кв. м. Между людьми должна быть обязательная дистанция в 1,5 метра и это правило касается, как помещений, так и улицы.

"На улице в этих условиях также обязательно надевайте маски. Рекомендуется посещать обряд освящения еды только одному лицу от домохозяйства, без семейных посещений", - призвал главный санитарный врач.

Кроме того, в Минздраве призывают все религиозные учреждения поощрять прихожан к онлайн-богослужениям, увеличить количество сессий освящений и сократить их продолжительность. Входные двери в храмах и территориях церквей зафиксировать в открытом положении. А перед обрядами благословения ограничить посещения службы внутри храмов.

Людям пожилого возраста или с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения храмов на праздники и освятить праздничную корзину на улице, возле храма, онлайн или во время внешнего богослужения.

"Лучше всего воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга. Особенно это касается посещения пожилых людей, с хроническими болезнями. И по возможности, лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи. Я думаю, что в случае выполнения этих норм нам удастся предотвратить значительному росту количества коронавирусной болезни и праздники пройдут безопасно", - добавил Ляшко.