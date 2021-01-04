Жесткий карантин в Украине с 8 января могут отменить - СМИ

Карантин с 8 января могут отменить или перенести (Коллаж РБК-Украина)

В Украине могут отменить введение жесткого карантина с 8 января или перенести его на более поздний срок. Отмечается, что основной причиной переноса может стать то, что количество заболевших снижается уже несколько недель подряд.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники Telegram-канала "Легитимный".

По словам источника, вопрос о переносе локдауна сегодня обсуждали в селекторном совещании Президента и предварительно было принято решение о переносе на конец января.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что тотальный локдаун намеченный на 8 января будет перенесен. Как поясняет источник, обычно у нас сезонная эпидемия на грипп начинается в 20-х числах января и длится до середины февраля. На сегодняшнем селекторном совещании у Президента это обсуждалось и предварительно принято решение о переносе локдауна на конец января", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что нецелесообразно вводить локдаун с 8 января при маленьких цифрах заболеваемости и средней загрузки медицинских учреждений. В феврале ожидается "третья" волна и снова придется вводить локдаун.

"Ведь в феврале, когда начнется "третья волна", придется снова вводить локдаун, а это будет сделать очень сложно и почти нереально. В итоге этот трек станет "критическим" и антихайповым для власти, которая получит волну критики от всех. Сейчас ждут цифры от МОЗа и прогнозы, а также поставлена задача подготовится к "третьей" условной волне эпидемии коронавируса, которая как раз начнется в первых числах февраля. Тогда ожидается 15-20 тысяч заболевших в день", - сообщает источник.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОП рассказали, отменят ли введение жесткого карантина в январе.

А также мы рассказывали о том, что в украинских школах с 1 января 2021 года ввели новые правила.