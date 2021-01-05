Степанов зробив важливу заяву про роботу супермаркетів з 8 січня

Максим Степанов зробив заяву про роботу супермаркетів (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, якими товарами зможуть торгувати супермаркети під час локдауну з 8 по 24 січня. Міністр уточнив, що перелік товарів ще буде коригуватися на засіданні уряду 5 січня.

Заяву про роботу супермаркетів Степанов зробив під час щоденного брифінга. Отже, які ж товари зможуть продаватися під час жорсткого карантину в Україні.

"Це торгівля виключно товарами, які відносяться до продуктів харчування на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування. Торговельна діяльність іншими групами товарів може проводитися тільки з адресною доставкою. Були питання з приводу побутової хімії. Думаю, сьогодні на засіданні уряду зробимо уточнення, щоб у всіх було розуміння", – повідомив Степанов.

У супермаркетах будуть продаватися такі товари:

харчові продукти

лікарські засоби

медичні засоби

засоби гігієни

засоби для зв'язку

корми для тварин

ветеринарні засоби

насіння та засоби захисту рослин

Нагадаємо, що жорсткий локдаун буде діяти в Україні з 8 січня по 24 січня. Його дати затвердив Кабінет міністрів

Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих коронавірусом після новорічних свят.

До речі, в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що жорсткий карантин в Україні з 8 січня можуть скасувати.