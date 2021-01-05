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Степанов зробив важливу заяву про роботу супермаркетів з 8 січня

Київ, Вівторок 05 січня 2021 11:15
Степанов зробив важливу заяву про роботу супермаркетів з 8 січня
Максим Степанов зробив заяву про роботу супермаркетів (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, якими товарами зможуть торгувати супермаркети під час локдауну з 8 по 24 січня. Міністр уточнив, що перелік товарів ще буде коригуватися на засіданні уряду 5 січня.

Заяву про роботу супермаркетів Степанов зробив під час щоденного брифінга. Отже, які ж товари зможуть продаватися під час жорсткого карантину в Україні.

"Це торгівля виключно товарами, які відносяться до продуктів харчування на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування. Торговельна діяльність іншими групами товарів може проводитися тільки з адресною доставкою. Були питання з приводу побутової хімії. Думаю, сьогодні на засіданні уряду зробимо уточнення, щоб у всіх було розуміння", – повідомив Степанов.

У супермаркетах будуть продаватися такі товари:

  • харчові продукти
  • лікарські засоби
  • медичні засоби
  • засоби гігієни
  • засоби для зв'язку
  • корми для тварин
  • ветеринарні засоби
  • насіння та засоби захисту рослин

Нагадаємо, що жорсткий локдаун буде діяти в Україні з 8 січня по 24 січня. Його дати затвердив Кабінет міністрів

Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих коронавірусом після новорічних свят.

До речі, в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що жорсткий карантин в Україні з 8 січня можуть скасувати.

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