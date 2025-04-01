Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологового

Українська стендап-комікеса Алла Волкова та її коханий, гуморист Богдан Боярин, вперше стали батьками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram гумористки.
Так, знаменитість опублікувала зворушливе чорно-біле фото з пологового. На ньому вона тримає дівчинку на руках.
Донечка стендаперів з'явилася на світ 1 квітня, у День гумору. Як назвала пара малечу - поки не відомо.
"У мене спина біла", - жартома написала Алла.
Напередодні Волкова організувала ефір, під час якого переглядала шоу "Супермама". Вона жартує, що саме цей факт став причиною її швидких пологів.
Шанувальники привітали Волкову у коментарях. Без жартів не обійшлось.
Нагадаємо, про свою вагітність гумористка оголосила під час одного зі своїх концертів наприкінці жовтня минулого року.
"Я зробила найбільшу помилку, яку могла зробити реалізована популярна медійна стендап-комікеса в Україні - я завагітніла", - повідомила вона зі сцени.
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