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Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фото

Субота 29 березня 2025 14:45
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Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фото Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

В родині співачки Джамали відбулося свято: старшому сину Емір Рахману 27 березня виповнилося 7 років. На честь події родина зібралася разом та зачарувала мережу сімейною ідилією.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Як Джамала відзначила день народження сина

Артистка разом з чоловіком Бекіром влаштувала хлопчику яскраве свято з кульками, аніматорами та тортом. Він провів день в колі друзів та близьких. Судячи з фото, Емір-Рахман залишився у захваті від такого дня.

"Емір-Рахман, з днем народження, сину! Будь щасливим, милосердним і поважай нас", - підписала кадри артистка.

Як Джамала відзначила день народження сина (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як виглядають діти Джамали

Порадувала шанувальників Джамала й сімейним кадром з коханим чоловіком та дітьми. На фото зібралися всі троє синів артистки: Емір-Рахман, Селім-Гірай та Алім, якого вона народила в травні минулого року. Щоправда, обличчя наймолодшого хлопчика співачка поки що приховує.

Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фотоДжамала показала синів та чоловіка (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Окрім того, зірка поділилася ніжним кадром, де Бекір зворушливо обіймає її та цілує.

Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фотоДжамала з чоловіком Бекіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як відреагували в мережі

Користувачі почали активно вітати родину зі святом, залишаючи в коментарях теплі слова.

  • "Які ви гарні, супер. Вітаємо з днем народження!"
  • "Вітаємо красунчика! Миру і здоров'я".
  • "Такі щасливі".
  • "Вітаємо красунчика іменинника".
  • "Живіть щасливо".

Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фотоДжамала з сином Селімом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала та Сеїт Бекір Сулейманов зіграли весілля у квітні 2017 року, відтворивши кримськотатарські традиції. Обранець зірки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.

Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

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