UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На стелі зірки, а на стінах - ліс. Як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом (відео)

Женя Кот із дружиною показали свій будинок (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Людмила Жукова

Переможець "Танців із зірками" Женя Кот та чотириразова чемпіонка світу з полденсу Наталія Татаринцева показали, як виглядає їхній будинок у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Соні Морозюк.

Як живе Женя Кот з дружиною Наталією

Так, секс-символ українського шоу-бізнесу з дружиною мешкають у Київській області у двоповерховому будинку у приватному секторі, у них є собака. У дворі стоїть мангал, де парочка готує їжу.

"У нас дуже затишно. У нас невелике подвір'я. Ми хочемо розширюватися, великий двір. Хочемо багато дітей, тварин", - сказав Женя.

Як живе Женя Кот з дружиною у Київській області (Скріншот)

Усередині будинку розмальовані стіни - там зображені квіти і листя. Пару на це надихнув середземноморський стиль.

Спальня у пари теж тематична, там на стелі намальовані зірки та світанок, а на стінах - ліс. Також у будинку є шикарна гардеробна.

Євген Кот поділився, що в них не має кордонів і заборон.

"Треба, щоб було спілкування у парі постійне. Підтримувати романтичні стосунки. І танцюйте вдома", 0 поділилася секретами стосунків Наталія.

 

Читайте також, що українська танцівниця з Луганська підкорила британське телешоу.

До речі, Ірма Вітовська жорстко висловилася про зірок-зрадників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Женя Кот