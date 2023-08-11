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Стаж великий, а пенсія - мінімальна. Українцям пояснили, чому

Чому пенсія мінімальна, якщо стажу достатньо (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Під час розрахунку розміру пенсії може трапитися так, що навіть за наявності великої кількості стажу ваші виплати будуть або мінімальними, або трохи вищими за мінімальні.

Чому так стається, пояснює видання "На пенсії".

Як вираховують розмір пенсії

Розмір пенсії залежить від двох критеріїв: стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт - наскільки офіційна зарплата людини була більшою, дорівнювала чи меншою за середню в країні.

Формула розрахунку така: середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт = пенсія.

Значення змінних в цій формулі:

  • розмір середньої заробітної плати - показник середньої зарплати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески
  • індивідуальний коефіцієнт зарплати - сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів зарплати ділиться на страховий стаж за місяці.
  • коефіцієнт страхового стажу - кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Фактично кількість років стажу необхідно помножити на 0,01

Важливо: один рік стажу дає лише 1% до пенсії, а особистий коефіцієнт можна збільшити у три-п'ять разів.

Приклад розрахунків

Розрахуймо пенсію для трьох пенсіонерів з однаковим стажем - 35 років, проте вони мають різні особисті коефіцієнти: 0,5, 1 і 3.

Відповідно до аналітики Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії становить 13 423,28 гривні.

Тобто наша математика така: 13 423,28 (середня зарплата станом на 2023 рік) х 35 років (стаж) х 0,5 (особистий коефіцієнт у першому випадку) = 2 349 гривень пенсія.

Використовуючи такий самий метод підрахунку бачимо, що пенсія за коефіцієнта 1 - 4 698 гривень, за 3 - 14 094 гривень.

Тобто при призначенні пенсії важливий не лише стаж, а й зарплата. Чим вищою вона була, тим вищою буде пенсія. 

Раніше ми розповідали, як перевести українську пенсію в Польщу.

Читайте також, кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію особистості.

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