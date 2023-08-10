Українські біженці в Польщі можуть отримувати гривневу пенсію: як перевести виплати

Українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном.

Що потрібно зробити

Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS).

У польський ZUS ви можете звернутися за місцем перебування, надавши пакет необхідних документів. У територіальному органі ZUS повинні заповнити необхідні форми та копії документів і надіслати до Пенсійного фонду в Україні.

ПФУ розглядає заяву та ухвалює рішення щодо переведення пенсії. Українцям повідомляють відповідь через ZUS.

Для переведення пенсії потрібні такі документи:

паспорт громадянина України

довідка про присвоєння номера PESEL

номер облікової картки платника податків

пенсійне посвідчення

довідка з банківськими реквізитами рахунку у фінустанові, куди будуть приходити виплати

Якщо ваше переведення схвалять, пенсійні виплати будуть переказувати кожного кварталу на банківський рахунок, відкритий в одній з польських фінустанов

Якщо в Україні ви отримували пенсію на пошті, то перед від'їздом подайте заяву про зміну способу доставки коштів та відкрийте пенсійний рахунок в українському банку. Надалі це дасть можливість отримувати пенсію навіть за кордоном і полегшить процес її переведення, якщо така потреба виникне.

Як змінилися пенсії в Україні

У березні 2023 відбувся перший етап індексації на 19,7%. Фактично він торкнувся всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Це понад 10 мільйонів українців.

Другий етап індексації пенсій відбувся у квітні, а третій, останній, - у липні.

Таким чином більше у 2023 році підвищень не планується. Вже в серпні всі українці, чиї пенсії було перераховано, повинні отримувати оновлені суми.

Середній розмір надбавки становить від 400 до 700 гривень. Для кожного пенсіонера індексацію вираховували індивідуально. Водночас чим більшу пенсію отримувала людина, тим більше їй додавали до неї.

Разом із тим виплати не підвищили для: