Пенсіонерам треба пройти обов'язкову ідентифікацію особистості. Кому саме і як

Деякі категорії пенсіонерів мають пройти фізичну ідентифікацію особи для того, щоб і далі отримувати виплати.

Кому і як це зробити - у матеріалі Styler далі.

Процедура ідентифікації - навіщо вона потрібна

У Мінреінтеграції нагадали, що дана процедура передбачена для громадян України пенсійного віку, які перебувають за кордоном.

Виплата пенсії їм здійснюватиметься на поточні рахунки, відкриті в українських банках.

Пройти перевірку пенсіонери зможуть двома способами.

Інструкція

Спосіб № 1

Можна скористатися сервісом "Дія.Підпис". Сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Зробити це можна за посиланням тут.

Спосіб № 2

Пройти консульське підтвердження. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особи, відвідавши відповідну консульську установу в країні свого проживання.

При такій перевірці консульська посадова особа засвідчить їхнє нинішнє місце проживання за кордоном.

Важливо!

Якщо пенсіонер виїздить на постійне місце проживання за кордон, то перед виїздом він може отримати призначену в Україні пенсію за шість місяців наперед із наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Для цього необхідно написати відповідну заяву в управлінні Пенсійного фонду.

Якщо ви досягли пенсійного віку, то перебуваючи за кордоном також можете оформити пенсію. Це можна зробити дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Посилання тут.

Для отримання пенсійних виплат за кордоном українські пенсіонери можуть обрати міжнародні перекази через Укрпошту. Цей варіант стосується тих, хто раніше отримував пенсійні виплати готівкою в Україні.