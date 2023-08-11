Стаж большой, а пенсия - минимальная. Украинцам объяснили, почему

Как вычисляют размер пенсии

Размер пенсии зависит от двух критериев: стаж официальной работы и личный коэффициент - насколько официальная зарплата человека была больше, равнялась или меньше средней в стране.

Формула расчета такая: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.

Значение переменных в данной формуле:

размер средней заработной платы - показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы

- показатель средней зарплаты в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы индивидуальный коэффициент зарплаты - сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы.

- сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы. коэффициент страхового стажа - количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и поделено на 12. Фактически количество лет стажа необходимо умножить на 0,01

Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз.

Пример расчетов

Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем - 35 лет, однако у них разные личные коэффициенты: 0,5, 1 и 3.

Согласно аналитике Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии составляет 13423,28 гривны.

То есть наша математика такая: 13 423,28 (средняя зарплата по состоянию на 2023 год) х 35 лет (стаж) х 0,5 (личный коэффициент в первом случае) = 2349 гривен пенсия.

Используя такой же метод подсчета, видим, что пенсия по коэффициенту 1 - 4 698 гривен, по 3 - 14 094 гривен.

То есть при назначении пенсии важен не только стаж, но и зарплата. Чем выше она была, тем выше будет пенсия.