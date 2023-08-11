Стаж большой, а пенсия - минимальная. Украинцам объяснили, почему

При расчете размера пенсии может случиться так, что даже при наличии большого количества стажа ваши выплаты будут либо минимальными, либо немного выше минимальных.
Почему так происходит, объясняет издание "На пенсии".
Размер пенсии зависит от двух критериев: стаж официальной работы и личный коэффициент - насколько официальная зарплата человека была больше, равнялась или меньше средней в стране.
Формула расчета такая: средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент = пенсия.
Значение переменных в данной формуле:
Важно: один год стажа дает всего 1% к пенсии, а личный коэффициент можно увеличить в три-пять раз.
Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем - 35 лет, однако у них разные личные коэффициенты: 0,5, 1 и 3.
Согласно аналитике Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии составляет 13423,28 гривны.
То есть наша математика такая: 13 423,28 (средняя зарплата по состоянию на 2023 год) х 35 лет (стаж) х 0,5 (личный коэффициент в первом случае) = 2349 гривен пенсия.
Используя такой же метод подсчета, видим, что пенсия по коэффициенту 1 - 4 698 гривен, по 3 - 14 094 гривен.
То есть при назначении пенсии важен не только стаж, но и зарплата. Чем выше она была, тем выше будет пенсия.
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