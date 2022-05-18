Стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона: как это сделать

Загрузить приложение можно как на IOS, так и на Android.

Что можно сделать с помощью єтого приложения

доступ с мобильных устройств к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;

с помощью приложения можно проверить информацию о заработной плате, узнать страховой стаж и размер оплаченных работодателем страховых взносов;

доступ к данным электронной трудовой книжки;

доступ к больничным;

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела.

С помощью приложения человек может подать заявку на назначение и пересчет пенсии. При этом необходимые документы можно отправить в электронном виде.

Также приложение поможет украинцам