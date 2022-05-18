Стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона: как это сделать

Для украинцев создали мобильное приложение "Пенсионный фонд". Оно предоставит доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).
Об этом сообщает Пенсионный фонд в Facebook.
Загрузить приложение можно как на IOS, так и на Android.
доступ с мобильных устройств к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;
с помощью приложения можно проверить информацию о заработной плате, узнать страховой стаж и размер оплаченных работодателем страховых взносов;
доступ к данным электронной трудовой книжки;
доступ к больничным;
доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела.
С помощью приложения человек может подать заявку на назначение и пересчет пенсии. При этом необходимые документы можно отправить в электронном виде.
Как мы ранее писали, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысячи гривен.
Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.