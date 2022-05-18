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Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити

Як перевірити в додатку стаж і розмір пенсії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Для українців створили мобільний додаток "Пенсійний фонд". Він надасть доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України в зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів).

Про це повідомляє Пенсійний фонд в Facebook.

Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android.

Що можна зробити за допомогою цього додатка

доступ з мобільних пристроїв до електронних сервісів Пенсійного фонду України;

за допомогою програми можна перевірити інформацію про заробітну плату, дізнатися страховий стаж і розмір оплачених роботодавцем страхових внесків;

доступ до даних електронної трудової книжки;

доступ до лікарняних;

доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи.

За допомогою програми людина може подати заявку на призначення і перерахунок пенсії. При цьому необхідні документи можна відправити в електронному вигляді.

Також програма допоможе українцям

  • передати дані для змін до пенсійної справи;
  • пройти верифікацію (підтвердження справжності – ред.) документів і довідок;
  • подати звернення, запит або пропозицію;
  • перевірити, яку відповідь дали на запит і перевірити всі повідомлення.
  • отримати доступ до свого кабінету в Пенсійному фонді на мобільному можна за допомогою електронного підпису або через Bank ID.

Як ми раніше писали, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.

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Пенсія в Україні