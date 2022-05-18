Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити

Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android.

Що можна зробити за допомогою цього додатка

доступ з мобільних пристроїв до електронних сервісів Пенсійного фонду України;

за допомогою програми можна перевірити інформацію про заробітну плату, дізнатися страховий стаж і розмір оплачених роботодавцем страхових внесків;

доступ до даних електронної трудової книжки;

доступ до лікарняних;

доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи.

За допомогою програми людина може подати заявку на призначення і перерахунок пенсії. При цьому необхідні документи можна відправити в електронному вигляді.

Також програма допоможе українцям