Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити

Для українців створили мобільний додаток "Пенсійний фонд". Він надасть доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України в зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів).
Про це повідомляє Пенсійний фонд в Facebook.
Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android.
доступ з мобільних пристроїв до електронних сервісів Пенсійного фонду України;
за допомогою програми можна перевірити інформацію про заробітну плату, дізнатися страховий стаж і розмір оплачених роботодавцем страхових внесків;
доступ до даних електронної трудової книжки;
доступ до лікарняних;
доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи.
За допомогою програми людина може подати заявку на призначення і перерахунок пенсії. При цьому необхідні документи можна відправити в електронному вигляді.
Як ми раніше писали, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.
Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.