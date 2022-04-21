Средняя пенсия военных пенсионеров превысила 8500 гривен
В марте 2022 года впервые за много лет в Украине были проиндексированы пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минисоцполитики.
По данным пресс-службы, средний размер пенсии украинцев после индексации составил 4370 гривен.
По состоянию на начало апреля в Украине пенсии в Украине получают 10,8 миллионов человек, из которых более 540 тысяч - военные пенсионеры.
Напомним, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2020 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.
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