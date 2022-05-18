ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити

Новость на русском →
Середа 18 травня 2022 09:59
Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити Як перевірити в додатку стаж і розмір пенсії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Для українців створили мобільний додаток "Пенсійний фонд". Він надасть доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України в зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів).

Про це повідомляє Пенсійний фонд в Facebook.

Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android.

Що можна зробити за допомогою цього додатка

доступ з мобільних пристроїв до електронних сервісів Пенсійного фонду України;

за допомогою програми можна перевірити інформацію про заробітну плату, дізнатися страховий стаж і розмір оплачених роботодавцем страхових внесків;

доступ до даних електронної трудової книжки;

доступ до лікарняних;

доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи.

За допомогою програми людина може подати заявку на призначення і перерахунок пенсії. При цьому необхідні документи можна відправити в електронному вигляді.

Також програма допоможе українцям

  • передати дані для змін до пенсійної справи;
  • пройти верифікацію (підтвердження справжності – ред.) документів і довідок;
  • подати звернення, запит або пропозицію;
  • перевірити, яку відповідь дали на запит і перевірити всі повідомлення.
  • отримати доступ до свого кабінету в Пенсійному фонді на мобільному можна за допомогою електронного підпису або через Bank ID.

Стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона: як це зробити

Як ми раніше писали, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність