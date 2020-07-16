Стаж огромный, а пенсия нищенская: пенсионерам ответили на важный вопрос

Подавляющее большинство Украинских пенсионеров получают мизерные пенсии, независимо от того, сколько лет они трудились на благо государства. В ПФУ разводят руками, мол, вам еще и доплачивают. Почему так происходит - читайте в нашем материале.

Так, в газету "Пенсионный курьер" (от 10 июля, №28) обратилась пенсионерка, которая считает несправедливой пенсию в 1700 грн при 23 годах стажа.

"На размер пенсии влияет как продолжительность страхового стажа, так и зарплата, которую вы получали во время работы. Если заработок был невысокий, а пенсия назначена до 1 октября 2011 года, то за 20 лет стажа пенсия должна быть 1712 грн (с 01.07.2020) и дополнительно 3% за стаж свыше 20 лет", - ответили пенсионерке.

То есть, основную роль при расчете пенсии играет не стаж, а зарплата, которую вы получали на протяжении своей трудовой деятельности. А коэффициент этого стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%.

Пенсии украинцам рассчитывают по формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает ПФУ) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на тот самый коэффициент (1%).

Если же у пенсионера стажа много, но при расчете его все равно не хватает для необходимого минимума, то государство "дарит" пенсионеру разницу. К примеру, с 1 апреля 2020 года лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 лет женщины, 35 лет мужчины, минимальная пенсия должна составлять 2100 грн, а для украинцев старше 80 лет со стажем не менее 20 лет женщины и 25 лет мужчины - 2600 грн.

Напомним, что до 1 января 2004 года в расчет шел общий трудовой стаж (его приравняли к страховому), а начиная с этой даты - только страховой - тот, за который работодатель делал отчисления от вашей зарплаты в ПФУ.

Кроме того, до 1 июля 2000 года подтвердить стаж можно было трудовой книжкой, а также справкой с предприятий, данными с госархивов. После 1 июля 2000-го расчет пенсионного стажа производится только по данным персонального учета в ПФУ.

На сегодня, по данным ПФУ, самую высокую пенсию получают судьи - 51171 грн - таких в Украине 3425 человек. А 45,9% пенсионеров ежемесячно живут на выплаты от 2001 до 3000 грн.

Ранее эксперты назвали главный риск новой пенсионной реформы, из-за чего пенсионеры могут остаться без денег.

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