Пенсию можно получать независимо от возраста и с минимумом стажа: кого это касается

Пенсию в Украине можно оформить досрочно (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерам рассказали, как при маленьком стаже оформить пенсию независимо от пенсионного возраста

Пенсионеры в Украине могут оформить выплаты в независимости от возраста и при минимальном стаже. Это касается тех украинцев, которые наработали специальный стаж согласно постановлению правительства № 909.

Так, в газету Пенсионный курьер от 10 июля 2020 (№894) обратилась медицинский работник со стажем 25 лет. Женщина спрашивает, может ли медработник оформить пенсию вне зависимости от возраста.

"Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста", - говорится в статье.

Категории работников, попадающих под категорию "спецстажа", перечисляются в постановлении Кабинета министров №909 от 04.11.1993 (с изменениями). Попадаете ли вы в этот список, можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что выйти на пенсию со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали его до 1 апреля 2015-го. Дальше каждый год длительность стажа увеличивается (на сегодня нужно 28 лет такого стажа).

"Право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования, здравоохранения и социальной защиты", - говорится в постановлении Кабинета министров.

А вот остальные пенсионеры смогут выйти на отдых сейчас со стажем в 27 лет, но для этого нужно достичь 60 лет мужчинам, а женщинам 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет равняться мужскому и составит 60 лет.

Отметим, что некоторые категории пенсионеров могут оформлять пенсию в 45, 50 и 55 лет. Они попадают под отдельный закон, который касается определенных сложных и опасных условий работы, метерей-героинь и так далее.

Ранее мы писали, что украинцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это коснется всех категорий получателей выплат, но для этого нужно наработать солидные годы стажа.