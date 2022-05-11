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Знамениту кішку з Бородянки не віддають господині: деталі скандалу

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Середа 11 травня 2022 10:33
Знамениту кішку з Бородянки не віддають господині: деталі скандалу Кішку з Бородянки насправді звуть Глорія(колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Врятована кішка з Бородянки, яку назвали волонтери Шафа, насправді має іншу кличку. Її звуть Глорія і у неї є господарі. Зараз кішка у зоозахисників і про неї знає вся країна, але справжнім власникам її не віддають.

Про деталі скандалу розповів Віктор Трегубов у Facebook.

Деталі історії

Близько тижня тому до волонтерів ЗооПатруль UA публічно звернулася господиня кішки - Анастасія Луньова. Вона відразу ж подякувала і запропонувала компенсувати всі витрати по її порятунку. Але вона зробила це в коментарях, де на неї накинулися хейтери і звинуватили жінку в тому, що вона кинула тварину.

Знамениту кішку з Бородянки не віддають господині: деталі скандалу

Через день господиня повідомила, що кішку їй не віддають, а також не повідомляють, де вона.

Нагадаємо, що зараз волонтери вже активно продають мерч із зображенням кішки. Тоді Зоопатруль написав пост, в якому розповіли про хейтерство, і про те, що з твариною все добре. Вони ні слова не сказали про те, що кішку хочуть повернути господарі. Глорія досі знаходиться у них.

Чому кішку не віддають господарям

За словами Трегубова волонтери кажуть, що Анастасія не довела їм, що кішка її, не надала ветеринарний паспорт або виписки з клініки, недостатньо чітко пояснила, як покидала квартиру.

"Вибачте, але це неможливо сприйняти серйозно. По-перше, господиня надала фото цієї кішки від різних років. По-друге, в Україні дуже мало власників кішок, які мають документи на них. По-третє, навіть якби господиня їх мала, у неї знищено все майно", - написав Трегубов.

Знамениту кішку з Бородянки не віддають господині: деталі скандалу

Скріншот

Трегубов впевнений, що господарі кішки не винні, адже ніхто не бере тварин з собою, кожен раз виходячи з дому.

"Я не знаю, що викликало такі дивні дії Зоопатруля - думаю, справа в стресі, в якому вони зараз працюють - але закликаю їх терміново повернути кицьку рідним. Так не можна робити, люди, ви грубо порушуєте закон і базові принципи волонтерської діяльності, підриваючи довіру до себе", - написав він.

Наприкінці він додав, що не можна позбавляти волонтерів підтримки, адже вони роблять великі справи, але в даній ситуації не праві.

Раніше ми писали про історію порятунку кішки.

Також повідомлялося, що чоловік з Маріуполя пройшов пішки в Запоріжжі разом з собакою Жужею.

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Бородянка
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