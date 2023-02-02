Ставлю себе на місце батьків жертв: Анатолій жорстко висловився про організаторів п'яних "вечірок"

Телеведучий зазначив, що розуміє - у юному віці люди можуть не думати про завтрашній день, "тусувати", гуляти та випивати, а дівчат тягне до поганців через почуття протесту.

"Це цікаво і іноді весело. А потім ні... Як би весело не було, ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео коли ти в стані сп'яніння, і тим паче показувати це всім. І казати що це нормально. Ні це не нормально", - наголошує Анатоліч.

Він додав, що ставитись до жінок "як до м'яса" вважається нормою в РФ у популярному жанрі стріму. Проте не очікував, що в українській інтернет-спільноті теж можна зустріти подібне явище.

"Помилявся. І тут, в нас, деякі українські зумери вважають, що хайп і лайки понад усе", - йдеться у публікації.

У Анатоліча дві доньки, і старшій вже 11 років, і його завдання як батька - захищати й оберігати сім'ю.

Анатолій Анатоліч з дочками та дружиною (фото: facebook.com/anatolij.anatolich)

"Ставлю себе на місце батьків дівчат... Якби це торкнулося моїх дівчат?" - пише ведучий і зізнається, що кривдників знищив би "морально та фізично".

"Я маю таку можливість. Чи подобається мені така думка? Ні. Вона мене лякає, але я батько і це мій інстинкт. Захищати. Чи ставлю я себе на місце батьків цього франківського "блогера"? Чи моду я уявити, що мій син колись таке б робив? Ні. Я не вірю в це. Бо він росте зараз і в майбутньому з розумінням головних цінностей людини. Повага. Любов. І так має бути у всіх", - переконаний Анатоліч.

Також знаменитість рекомендує оточувати своїх дітей людьми, з яких можна брати приклад, щоб "не було потім соромно і боляче, що воно виросло і виявилось тупим балуваним нікчемою".

Реакція правоохоронців

Нагадаємо, що 1 лютого поліція знайшла організаторів п'яних вечірок у Києві, які на них запрошували дівчат, накачували алкоголем та наркотиками, а потім принижували, знімаючи на відео та викладаючи ролики в інтернеті.

Попередньо відомо, що хлопці двадцятирічного віку нібито з Івано-Франківська, які переїхали до Києва та вирішили влаштовувати такі "вечірки". Їх вони називали "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Було порушено кримінальне провадження у цій справі, що сколихнуло українські соцмережі

Пізніше стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам, а ще шестеро - отримали повістки у військкомати.

Обшук у організаторів п'яних вечірок у Києві (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Як не виховати "організаторів п'яних вечірок"

Після гучного скандалу телеведуча Маша Єфросиніна разом із психологинею програми реабілітації жінок дітей Іриною Басістою спробувала розібратися в причинах поведінки нелюдів, які знущалися з непритомних дівчат і принижували їх.

Фахівець зазначає, що такі дії, а головне, внутрішній дозвіл людини на них - це поломка цінностей, що закладаються у сім'ї.

"Будь-яке ставлення до чогось, рамки дозволеної, патерни поведінки ми виносимо з сім'ї. Як батьки ставляться один до одного, що вони говорять про сусідів, як реагують на ті чи інші події, що вони роблять з інформацією, яку дитина отримує зовні і приносить додому. Діти змалечку перевіряють рамки дозволеного, де їх можна розсунути, а де ні", - сказала психологиня, додавши, що цей процес - тривалий.

Таким чином, щоб виховати дитину з правильними цінностями, потрібно спочатку виховати ці цінності в собі, зазначає Басіста, закликаючи також не забувати про сексуальне виховання.

За словами ведучої та співзасновниці "Фонду Маша" Єфросиніної, вже з трьох років потрібно розпочинати статеве виховання дітей. При цьому важливо обов'язково закладати у дитини поважне ставлення до протилежної статі.

Ще одне завдання батьків - навчити дітей давати відсіч насильству. Допомогти в цьому може програма для дівчат-підлітків "Смілива" від "Фонду Маша", яка охоплює курс самозахисту з 12 занять і 5 групових сесій з психологом. Навчання проводиться безплатно.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)