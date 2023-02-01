Поліція знайшла організаторів п’яних вечірок у Києві. Хлопців вимагають посадити у тюрьму
В інтернеті почали поширювати відео, як у Києві група хлопців проводить гучні вечірки, на які запрошують дівчат, накачують їх алкоголем, наркотиками, а після цього принижують. Всі свої дії вони знімали на відео та викладали в мережу. Правоохоронці відшукали кривдників та проводять у їхній квартирі обшуки.
Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.
Деталі інциденту
У Києві хлопці вирішили влаштовувати вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем, наркотиками, потім знімають їх непритомними і голими.
Також відомо про ґвалтування руками. Всі свої відео злочинці викладали в Instagram та в закриті групи Telegram.
Відомо, що хлопці нібито з Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й вирішили влаштовувати "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шл*хи".
Що з'ясували поліцейські
Загалом як тільки в мережі з’явилася фото та відео з вечірок, правоохоронці відразу розпочали розслідування.
Поліцейським вже вдалось встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Також вже розпочато кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще в одному регіоні країни.
Зараз проводяться обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах кривдників.
Поліцейські проводять обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві (facebook.com/UA.National.Police)
Що вимагають у мережі
У коментарях розлючені українці, яких шокували дії хлопців, вимагають, щоб вони отримати справедливе покарання. Зокрема, користувачі вважаю, що за свої дії вони мають відповісти та потрапити до в'язниці.
- Сподіваюсь на реальний строк ув'язнення;
- Я хочу аби їх кастрували;
- Сподіваюсь на серйозне покарання для цих покидьків;
- Покарання має бути уроком для усіх, хто надумає так "розважатися";
- Чудова робота! Сподіваюсь, що вони отримають нормальне покарання.
Раніше ми повідомляли, що в популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі.
Також ми писали, що у центрі Києва в розпал війни влаштували "дискотеку".