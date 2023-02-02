Ставлю себе на місце батьків жертв: Анатолій жорстко висловився про організаторів п'яних "вечірок"
Український ведучий та блогер Анатолій Анатоліч різко відреагував на гучний скандал зі знущаннями та насильства над дівчатами на камеру під час п'яних "вечірок", що влаштовувала група хлопців у Києві, після чого викладала відео в мережу.
Знаменитість зізнається, що шокований цією ганебною історією, і як батько двох дочок ставить себе на місце батьків потерпілих дівчат. Про це Анатолій розповів у Facebook.
Телеведучий зазначив, що розуміє - у юному віці люди можуть не думати про завтрашній день, "тусувати", гуляти та випивати, а дівчат тягне до поганців через почуття протесту.
"Це цікаво і іноді весело. А потім ні... Як би весело не було, ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео коли ти в стані сп'яніння, і тим паче показувати це всім. І казати що це нормально. Ні це не нормально", - наголошує Анатоліч.
Він додав, що ставитись до жінок "як до м'яса" вважається нормою в РФ у популярному жанрі стріму. Проте не очікував, що в українській інтернет-спільноті теж можна зустріти подібне явище.
"Помилявся. І тут, в нас, деякі українські зумери вважають, що хайп і лайки понад усе", - йдеться у публікації.
У Анатоліча дві доньки, і старшій вже 11 років, і його завдання як батька - захищати й оберігати сім'ю.
Анатолій Анатоліч з дочками та дружиною (фото: facebook.com/anatolij.anatolich)
"Ставлю себе на місце батьків дівчат... Якби це торкнулося моїх дівчат?" - пише ведучий і зізнається, що кривдників знищив би "морально та фізично".
"Я маю таку можливість. Чи подобається мені така думка? Ні. Вона мене лякає, але я батько і це мій інстинкт. Захищати. Чи ставлю я себе на місце батьків цього франківського "блогера"? Чи моду я уявити, що мій син колись таке б робив? Ні. Я не вірю в це. Бо він росте зараз і в майбутньому з розумінням головних цінностей людини. Повага. Любов. І так має бути у всіх", - переконаний Анатоліч.
Також знаменитість рекомендує оточувати своїх дітей людьми, з яких можна брати приклад, щоб "не було потім соромно і боляче, що воно виросло і виявилось тупим балуваним нікчемою".
Реакція правоохоронців
Нагадаємо, що 1 лютого поліція знайшла організаторів п'яних вечірок у Києві, які на них запрошували дівчат, накачували алкоголем та наркотиками, а потім принижували, знімаючи на відео та викладаючи ролики в інтернеті.
Попередньо відомо, що хлопці двадцятирічного віку нібито з Івано-Франківська, які переїхали до Києва та вирішили влаштовувати такі "вечірки". Їх вони називали "Покажемо вам, які кругом шл*хи".
Було порушено кримінальне провадження у цій справі, що сколихнуло українські соцмережі
Пізніше стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам, а ще шестеро - отримали повістки у військкомати.
Обшук у організаторів п'яних вечірок у Києві (фото: facebook.com/UA.National.Police)
Як не виховати "організаторів п'яних вечірок"
Після гучного скандалу телеведуча Маша Єфросиніна разом із психологинею програми реабілітації жінок дітей Іриною Басістою спробувала розібратися в причинах поведінки нелюдів, які знущалися з непритомних дівчат і принижували їх.
Фахівець зазначає, що такі дії, а головне, внутрішній дозвіл людини на них - це поломка цінностей, що закладаються у сім'ї.
"Будь-яке ставлення до чогось, рамки дозволеної, патерни поведінки ми виносимо з сім'ї. Як батьки ставляться один до одного, що вони говорять про сусідів, як реагують на ті чи інші події, що вони роблять з інформацією, яку дитина отримує зовні і приносить додому. Діти змалечку перевіряють рамки дозволеного, де їх можна розсунути, а де ні", - сказала психологиня, додавши, що цей процес - тривалий.
Таким чином, щоб виховати дитину з правильними цінностями, потрібно спочатку виховати ці цінності в собі, зазначає Басіста, закликаючи також не забувати про сексуальне виховання.
За словами ведучої та співзасновниці "Фонду Маша" Єфросиніної, вже з трьох років потрібно розпочинати статеве виховання дітей. При цьому важливо обов'язково закладати у дитини поважне ставлення до протилежної статі.
Ще одне завдання батьків - навчити дітей давати відсіч насильству. Допомогти в цьому може програма для дівчат-підлітків "Смілива" від "Фонду Маша", яка охоплює курс самозахисту з 12 занять і 5 групових сесій з психологом. Навчання проводиться безплатно.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше ведучий Анатолій Анатолич написав звернення до батьків.