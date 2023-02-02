Ставлю себя на место родителей жертв: Анатолич жестко высказался об организаторах пьяных "вечеринок"

Украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич резко отреагировал на громкий скандал с издевательствами и насилии над девушками на камеру во время пьяных "вечеринок" , что устраивала группа молодых людей в Киеве, после чего выкладывала видео в сеть.

Знаменитость признается, что шокирован этой позорной историей, и как отец двух дочерей ставит себя на место родителей пострадавших девушек. Об этом Анатолич рассказал в Facebook .

Телеведущий отметил, что понимает - в юном возрасте люди могут не думать о завтрашнем дне, "тусовать", гулять и выпивать, а девушек тянет к "плохишам" из-за чувства протеста.

"Это интересно и иногда весело. А потом нет... Как бы весело ни было, никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео когда ты в состоянии опьянения, и тем более показывать это всем. И говорить, что это нормально. Нет это не нормально", - подчеркивает Анатолич.

Он добавил, что относиться к женщинам "как к мясу" считается нормой в РФ в популярном жанре стримов. Но не ожидал, что в украинском интернет обществе тоже можно встретить подобное явление.

"Ошибался. И здесь, у нас, некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и лайки превыше всего", - говорится в публикации.

У Анатолича двое дочерей, и старшей уже 11 лет, и его задача как отца - защищать и оберегать семью.

Анатолий Анатолич с дочерьми и женой (фото: facebook.com/anatolij.anatolich)

"Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек?" - пишет ведущий и признается, что обидчиков уничтожил бы "морально и физически".

"У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такая мысль? Нет. Она меня пугает, но я отец и это мой инстинкт. Защищать. Ставлю ли я себя на место родителей этого франковского "блогера"? Или могу я представить, что мой сын когда-нибудь такое бы делал? Нет. Я не верю в это. Потому что он растет сейчас и в будущем с пониманием главных ценностей человека. Уважение. Любовь. И так должно быть у всех", - убежден Анатолич.

Также знаменитость рекомендует окружать своих детей людьми, с которых можно брать пример, чтобы "не было потом стыдно и больно, что оно выросло и оказалось тупым балованным ничтожеством".

Реакция правоохранителей

Напомним, что 1 февраля полиция нашла организаторов пьяных вечеринок в Киеве, которые на них приглашали девушек, накачивали алкоголем и наркотиками, а затем унижали, снимая на видео и выкладывая ролики в интернете.

Предварительно известно, что парни двадцатилетнего возраста якобы из Ивано-Франковска, которые переехали в Киев и решили устраивать такие "вечеринки". Их они называли "Покажем вам, какие кругом шл*хи".

Было возбуждено уголовное производство по этому делу, что всколыхнуло украинские соцсети

Позже стало известно, что правоохранители сообщили подозрение двум фигурантам, а еще шесть - получили повестки в военкоматы.

Обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Как не воспитать "организаторов пьяных вечеринок"

После громкого скандала телеведущая Маша Ефросинина вместе с психологом программы реабилитации женщин детей Ириной Басистой попыталась разобраться в причинах поведения извергов, которые издевались над девушками без сознания и унижали их.

Специалист отмечает, что такие действия, а главное, внутреннее разрешение человека на них - это поломка ценностей, что закладываются в семье.

"Любое отношение к чему-то, рамки дозволенного, паттерны поведения мы выносим из семьи. Как родители относятся друг к другу, что они говорят о соседях, как реагируют на те или иные события, что они делают с информацией, которую ребенок получает снаружи и приносит домой. Дети с детства проверяют рамки дозволенного, где их можно раздвинуть, а где нет", - сказала психолог, добавив, что процесс этот - длительный.

Таким образом, чтобы воспитать ребенка с правильными ценностями, нужно сначала воспитать эти ценности в себе, подчеркивает Басиста, призывая также не забывать о сексуальном воспитании.

По словам ведущей и соучредителя "Фонда Маша" Ефросининой, уже с трех лет нужно начинать половое воспитание детей. При этом важно обязательно закладывать у ребенка уважительное отношение к противоположному полу.

Еще одна задача родителей - научить детей давать отпор насилию. Помочь в этом может программа для девушек-подростков "Смелая" от "Фонда Маша", которая включает в себя курс по самозащите из 12 занятий и 5 групповых сессий с психологом. Обучение проводится бесплатно.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)