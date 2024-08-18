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"Ставитись" та "відноситись": як та коли правильно використовувати ці два слова

Неділя 18 серпня 2024 08:05
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"Ставитись" та "відноситись": як та коли правильно використовувати ці два слова Коли та як правильно використовувати слова "ставитись" та "відноситись" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці часто припускаються помилок в буденних висловах. Попри схожість, ці слова мають різне значення та вживаються у різних контекстах. І важливо знати, коли та у яких випадках ці слова використовувати правильно, щоб ваша мова або текст не мали поганий вигляд.

Як правильно використовувати слова "ставитись" та "відноситись", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.

Відноситись - означає переміщатись, а також це слово застосовується в науці. Наприклад: листя віднесло вітром, катети відносяться до гіпотенузи.

Ставитись - означає виявляти ставлення до когось або до чогось. Наприклад, ставитись з повагою, ставитись вороже.

Проте, також, можна використовувати ще краще варіанти, наприклад: несправедливо ставитись - кривдити, шанобливо ставитись - шанувати.

Належати - це мати приналежність до певної групи чи категорії людей, також кажуть про класифікаційний розряд, період та час.

Наприклад: пшениця належить до родини злакових. Також, залежно від контексту слово "належати" можна замінити словом "припадає": розквіт його творчості припадає на кінець століття.

Стосуватися - мати стосунок до когось або чогось. Наприклад: його життя нас не стосується, правила стосуються всіх.

В контексті байдужості до дії, обставини чи особи неправильно вживати слово "стосується", краще вжити вислів "не обходить": мене не обходять їхні слова.

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