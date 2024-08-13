Давнє українське слово "шинквас". Що воно означає та чому вас це здивує

Українське слово "шинквас" дуже давнє і вже у багатьох регіонах воно вийшло з ужитку. Але у певний час воно було доволі популярним і зараз його можна почути хіба від людей старшого віку.

Яке значення має слово "шинквас" та звідки воно з'явилося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Як розповідає мовознавець, давнє колоритне слово "шинквас" вже вийшло з ужитку українців. І виявилось, що воно запозичене з німецької мови.

"Шинквас - це прилавок або барна стійка. А в німецькій мові, звідки це слово примандрувало до нас, шинквасом називають посудину для вина. Але за шинквасом п'ють не тільки вино, а й будь-які напої", - пояснює Олександр Авраменко.

Він навів приклад:

"Хтось любить кавувати за шинквасом, а ми з друзями - на терасі".

До речі, слово "кавувати" в українські мові нове і воно утворене за аналогією до форми "чаювати". Чаювати - пити чай, а кавувати, відповідно, - пити каву.

"Це нове слово і воно вже потрапило до академічного двадцятитомного словника української мови", - зазначив мовознавець.

І ще одне слово прийшло до нас з німецької мови - це слово "бутерброд". І українці його використовують часто. Але в українській мові є свій відповідник, яким можна замінити це слово - і це "накладанець".