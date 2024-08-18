"Ставитись" и "відноситись": как и когда правильно использовать эти два слова

Украинцы часто допускают ошибки в обыденных словах. Несмотря на сходство, эти слова имеют разное значение и употребляются в разных контекстах. И важно знать, когда и в каких случаях эти слова использовать правильно, чтобы ваш язык или текст не выглядели плохо.

Как правильно использовать слова "ставитись" и "відноситись", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нации .

Відноситись - означает перемещаться, а также это слово применяется в науке. Например: "листя віднесло вітром, катети відносяться до гіпотенузи".

Ставитись - значит проявлять отношение к кому-то или к чему-либо. Например, "ставитись з повагою, ставитись вороже".

Однако также можно использовать еще лучше варианты, например: "несправедливо ставитись - кривдити, шанобливо ставитись - шанувати"

Належати - это иметь принадлежность к определенной группе или категории людей, также говорят о классификационном разряде, периоде и времени.

Например: "пшениця належить до родини злакових". Также, в зависимости от контекста слово "належати" можно заменить словом "припадає": "розквіт його творчості припадає на кінець століття".

Стосуватися - иметь отношение к кому-то или к чему-то. К примеру: "його життя нас не стосується, правила стосуються всіх".

В контексте безразличия к действию, обстоятельству или лицу неправильно употреблять слово "стосується", лучше употребить выражение "не обходить": меня не обходят их слова.