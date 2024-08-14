Як правильно застосовувати слово "приймати", щоб не переходити на суржик

Мовні помилки часто трапляються навіть у тих, хто добре володіє українською мовою. Проте, є певні правила для чистої української мови, які варто пам’ятати кожному.

Як використовувати слово "приймати" правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.

Дуже часто в українській мові дієслово "приймати" використовується неправильно. В більшості випадків це калька з російської мови. Дуже часто можна почути "приймати до уваги" або "прийняти закон", проте це неправильно.

В українській мові є декілька випадків, коли використати дієслово "приймати" буде правильно.

Наприклад:

В контексті слова "брати" - приймати гроші, приймати пігулки

В контексті слова "одержувати" - приймати подарунок, прийняти у спадок

В контексті слів "зарахувати до установи" - приймати до школи, приймати до університету

В контексті слова "пригощати" - приймати гостей, приймати делегацію

В контексті слова "забирати" - прийняти замовлення, прийняти посуд зі столу.

Ось декілька поширених помилок:

Приймати близько до серця - правильно "брати близько до серця",

Прийняти сторону - правильно "встати на бік",

Приймати участь - правильно "брати участь"

Приймати за правило - правильно "взяти за правило"

Приймати до уваги - правильно "брати до уваги"

За кого ви мене приймаєте? - правильно "за кого ви мене маєте?"

Приймати провину на себе - правильно "взяти провину на себе"

Приймати в жарт - правильно "сприйняти як жарт"

Прийняти закон - правильно "ухвалити закон"

Прийняти в штики - правильно "зустріти вороже" або "зустріти багнетами"