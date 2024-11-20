Став світовою зіркою ще у дитинстві. Як сьогодні виглядає Кевін із фільму "Сам удома"

Маколей Калкін - 44-річний американський актор, який є одним із найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду. Саме він зіграв Кевіна Маккаллістера в комедії "Сам удома", а також - у комедії "Багатенький Річі".
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Майбутня знаменитість із самого початку мала грандіозні плани на життя, адже у театр він потрапив у чотирирічному віці. Уже тоді Маколей грав у дитячих виставах та мав неабияку фотогенічну зовнішність, тож не залишався без уваги та починав кар'єрні здобутки зі зйомок у рекламних роликах.
Згодом Калкіна запросили на проби фільму "Дядечко Бак", і він успішно їх пройшов, отримавши роль. На знімальному майданчику зірка зустрів Джона Г’юза - сценариста, продюсера і режисера, який якраз дописував сценарій "Сам удома". На той момент Г’юз шукав кандидатуру на головну роль. Побачивши Маколея, він зрозумів, що кращого персонажа йому не знайти.
Адже Г’юз шукав світловолосого хлопчика з ангельським обличчям, великими блакитними очима, який би був кмітливим і мав гарне почуття гумору. Маколей ідеально вписувався в ці параметри, а тому головна роль у легендарному фільмі була саме його.
Цікаво, що після виходу "Сам удома" фільм викликав неабиякий ажіотаж і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса як комедія, якій вдалося зібрати найбільше грошей у прокаті.
Батько Калкіна, Кіт, був його головним менеджером і мало турбувався про творчість сина. Натомість його цікавила грошова сторона питання. Тому зовсім не дивно, що від фільму до фільму гонорари Маколея стали зростати прямо пропорційно з його популярністю.
Але сталося так, що наступні фільми актора мали вже набагато менший успіх, аніж "Багатенький Річі" чи "Сам удома". Калкін-старший також намагався просунути в Голлівуд молодших братів та сестру Маколея.
Тому однією з головних умов з боку Калкіна при підписанні контрактів з кінокомпаніями була наявність ролі для когось із його родичів.
У червні 1995 року мати Маколея розійшлася з Кітом та звинуватила його в тому, що це саме він зруйнував кар’єру сина і позбавив його шансів відновити успіхи у кіноіндустрії. У той час Калкін, який уже втомився від акторства, пішов за прикладом Річі Річа. Він бажав нормального життя, а тому подався до приватної середньої школи на Мангеттені.
У грудні минулого року Маколей отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді, яку особисто відкривав за адресою 6353 Голлівудський бульвар.
У списку інших кінопроєктів виконавця ролі Кевіна Маккалістера такі: "Північ", "Ракета Гібралтар", "Дядечко Бак", "Драбина Якова", "Моя донька", "Хороший син", "Володар сторінок" та інші.
У квітні 2021 року Маколей уперше став батьком. Сина йому народила його обраниця, акторка Бренда Сонг. Малюка він назвав Дакотою на честь улюбленої сестри, яка загинула в автокатастрофі у 2008 році, коли їй було 29.
У січні 2022 року Калкін зробив пропозицію коханій.
Раніше актор мав стосунки та навіть шлюб із акторкою Рейчел Мейнер, з якою розійшовся в 2002 році. Тоді ж, у 2002-му, він почав стосунки з Мілою Куніс. Але в січні 2011 року публіцист Куніс підтвердив, що пара закінчила свої стосунки.
У серпні 2020 року, на честь свого 40-річчя, Калкін написав у Твіттері такий пост: "Гей, хлопці, ви хочете відчути себе справді старими? Мені вже 40. Ласкаво просимо!". Цей твіт став одним із найпопулярніших у мережі за всі часи та посів дев’яте місце.
За сторінкою знаменитості в Instagram стежать майже 2 млн користувачів. На сторінці він публікує свої особисті моменти, ділиться кадрами із заходів, а також публікує фото-спогади з Голлівуду.
Ще у блозі селебріті можна знайти кадр із його іменною зіркою на Алеї слави в Голлівуді. Інколи він також долучається до рекламних зйомок та з’являється на обкладинках відомих глянців.
Подивіться найяскравіші фото дружини Маколея Калкіна, яка народила йому первістка.
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Для написання матеріалу були використані джерела: інформація про Маколея Калкіна зі сторінки Вікіпедія, а також його Instagram.