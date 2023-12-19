Як зараз виглядають актори найулюбленішого новорічного фільму "Сам удома" (фото)

Фільм "Сам удома" вважається не лише найпопулярнішим, а ще й культовим серед інших новорічних історій. Попри те, що комедію про хлопчика, якого забули вдома на різдвяні канікули, зняли 1990 року, мільйони фанів і зараз щороку передивляються його.

Макколей Калкін

Актор, який зіграв головного героя Кевіна Маккалістера - хлопця, якого забули вдома і він переносить глядачів у незабутні пригоди вже не той. Нині Макколей Калкін справжній сильний чоловік та зірка голлівудських фільмів, який, до речі нещодавно отримав іменну відзнаку на алеї зірок в Голлівуді.

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)

Макколей Калкін зараз (фото: instagram.com/culkamania)

Кетрін О'Хара

Кетрін О'Хара запам'яталася нам роллю Кейт Маккаллістер, мами Кевіна. Сьогодні актриса продовжує зніматися та виходити у світ. І варто сказати, що виглядає вона досить гарно. Кетрін завжди виходить на публіку усміхненою та сяючою. Демонструючи свою красу і талант.

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)

Кетрін О'Хара зараз (фото: instagram.com/catherineoharas)

Джо Пеші

Джо Пеші, який зіграв горе-грабіжника Гаррі й зараз хоч куди. Щоправда, у фільмах він знімається рідко, але в 2019 році зіграв одну з головних ролей у кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Ірландець".

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)

Джо Пеші зараз (фото: instagram.com/joepesci)

Деніел Стерн

Деніел Стерн, який зіграв роль Марва після фільму щільно пов'язав своє життя не тільки з кіно, але й з політикою - у 2016 році Стерн став сенатором штату Каліфорнія. А ще він дуже любить жарти, тому його вважають коміком.

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)

Деніел Стерн зараз (фото: instagram.com/realdanielstern)

Девін Ретрей

Девін Ретрей виконав роль старшого брата Кевіна - Базза. За останні роки актор з'являвся в таких фільмах та серіалах, як "Принц і я", "Закон і порядок", "Побічний ефек". І до речі, він залишився дуже схожим на себе у дитинстві.

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)

Девін Ретрей зараз (фото: instagram.com/devinratray)

Джон Херт

Актор який зіграв батька Кевіна Маккалістера, помер у 2017 році від інфаркту. Він багато знімався на телебаченні та його можна побачити в серіалах "Місце злочину Маямі", "Джек і Боббі", "Зоряний крейсер Галактика" та в інших картинах.

Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)