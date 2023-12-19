Як зараз виглядають актори найулюбленішого новорічного фільму "Сам удома" (фото)
Фільм "Сам удома" вважається не лише найпопулярнішим, а ще й культовим серед інших новорічних історій. Попри те, що комедію про хлопчика, якого забули вдома на різдвяні канікули, зняли 1990 року, мільйони фанів і зараз щороку передивляються його.
А про те, як змінились головні герої улюбленого новорічного фільму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) дослідивши це питання заздалегідь.
Макколей Калкін
Актор, який зіграв головного героя Кевіна Маккалістера - хлопця, якого забули вдома і він переносить глядачів у незабутні пригоди вже не той. Нині Макколей Калкін справжній сильний чоловік та зірка голлівудських фільмів, який, до речі нещодавно отримав іменну відзнаку на алеї зірок в Голлівуді.
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Макколей Калкін зараз (фото: instagram.com/culkamania)
Кетрін О'Хара
Кетрін О'Хара запам'яталася нам роллю Кейт Маккаллістер, мами Кевіна. Сьогодні актриса продовжує зніматися та виходити у світ. І варто сказати, що виглядає вона досить гарно. Кетрін завжди виходить на публіку усміхненою та сяючою. Демонструючи свою красу і талант.
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Кетрін О'Хара зараз (фото: instagram.com/catherineoharas)
Джо Пеші
Джо Пеші, який зіграв горе-грабіжника Гаррі й зараз хоч куди. Щоправда, у фільмах він знімається рідко, але в 2019 році зіграв одну з головних ролей у кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Ірландець".
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Джо Пеші зараз (фото: instagram.com/joepesci)
Деніел Стерн
Деніел Стерн, який зіграв роль Марва після фільму щільно пов'язав своє життя не тільки з кіно, але й з політикою - у 2016 році Стерн став сенатором штату Каліфорнія. А ще він дуже любить жарти, тому його вважають коміком.
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Деніел Стерн зараз (фото: instagram.com/realdanielstern)
Девін Ретрей
Девін Ретрей виконав роль старшого брата Кевіна - Базза. За останні роки актор з'являвся в таких фільмах та серіалах, як "Принц і я", "Закон і порядок", "Побічний ефек". І до речі, він залишився дуже схожим на себе у дитинстві.
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Девін Ретрей зараз (фото: instagram.com/devinratray)
Джон Херт
Актор який зіграв батька Кевіна Маккалістера, помер у 2017 році від інфаркту. Він багато знімався на телебаченні та його можна побачити в серіалах "Місце злочину Маямі", "Джек і Боббі", "Зоряний крейсер Галактика" та в інших картинах.
Як змінились актори фільму "Сам удома" (фото Кіноріум)
Раніше ми розповідали про те, що Маколей Калкін возз'єднався з екранною мамою з "Сам удома".
Також читайте наш матеріал про 5 атмосферних фільмів для тих, хто втомився від "Сам удома".