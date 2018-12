Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма "Один дома"

Видео: Home Alone Again with the Google Assistant (youtube.com/Google)

Популярный в 90-х актер Маколей Калкин снова предстал в любимом миллионами образе Кевина Маккаллистера из культового фильма "Один дома". Спустя 28 лет после выхода картины он повторил известные сцены из нее в рекламном ролике для Google.

"Очень хорошо поработали над декорациями, реквизитом и всеми кадрами",– поделился Калкин впечатлениями от съемки ремейка.

Кадр из видео (youtube.com/Google)

По сюжету ролика 38-летний Маколей снова остается один дома на Рождество, однако на этот раз ему на помощь приходит технология Google Assistant.

Актер просит виртуального ассистента показать ему последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, а в конце - активировать "Операцию Кевин".

Кадр из видео (youtube.com/Google)

На канале Google в YouTube можно также посмотреть видеоролик о том, как снималась забавная реклама. Маколей явно веселился сам и заставлял смеяться всю съемочную команду.

Видео: (youtube.com/Google)

Оба ролика быстро набрали огромное количество просмотров в сети, а пользователи соцсетей активно делятся радостью от ностальгии в комментариях.

