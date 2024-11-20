Стал мировой звездой еще в детстве. Как сегодня выглядит Кевин из фильма "Один дома"

Маколей Калкин - 44-летний американский актер, который является одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Именно он сыграл Кевина Маккаллистера в комедии "Сам дома", а также - в комедии "Богатый Риччи".
Что сегодня известно о жизни звезды и как он выглядит - читайте в материале РБК Украина (проект Styler).
Будущая знаменитость изначально имел грандиозные планы на жизнь, ведь в театр попал в четырехлетнем возрасте. Уже тогда Маколей играл в детских спектаклях и имел большой фотогенический облик, поэтому не оставался без внимания и начинал карьерные достижения со съемок в рекламных роликах.
Впоследствии Калкина пригласили на пробы фильма "Дядюшка Бак", и он успешно их прошел, получив роль. На съемочной площадке звезда встретил Джона Хьюза - сценариста, продюсера и режиссера, который как раз дописывал сценарий "один дома". В тот момент Хьюз искал кандидатуру на главную роль. Увидев Маколея, он понял, что лучшего персонажа ему не найти.
Ведь Хьюз искал светловолосого мальчика с ангельским лицом, большими голубыми глазами, который был бы сообразительным и обладал хорошим чувством юмора. Маколей идеально вписывался в эти параметры, поэтому главная роль в легендарном фильме досталась ему.
Интересно, что после выхода "Один дома" фильм вызвал большой ажиотаж и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как комедия, которой удалось собрать больше всего денег в прокате.
Отец Калкина, Кит, был его главным менеджером и мало беспокоился о творчестве сына. Его интересовала денежная сторона вопроса. Поэтому совсем не удивительно, что от фильма к фильму гонорары Маколея стали расти прямо пропорционально его популярности.
Но случилось так, что следующие фильмы актера имели уже гораздо меньший успех, нежели "Богатый Риччи" или "Один дома". Калкин-старший также пытался продвинуть в Голливуд младших братьев и сестру Маколея.
Поэтому одним из главных условий со стороны Калкина при подписании контрактов с кинокомпаниями было наличие роли для одного из его родственников.
В июне 1995 года мать Маколея разошлась с Китом и обвинила его в том, что именно он разрушил карьеру сына и лишил его шансов возобновить успехи в киноиндустрии. В то время Калкин, уже уставший от актерства, последовал примеру Рича Ричи. Он желал нормальной жизни, а потому отправился в частную среднюю школу на Манхэттене.
В декабре прошлого года Маколей получил звезду на Аллее славы в Голливуде, которую лично открывал по адресу 6353 г. Голливудский бульвар.
В списке других кинопроектов исполнителя роли Кевина Маккалистера такие: "Север", "Ракета Гибралтар", "Дядюшка Бак", "Лестница Иакова", "Моя дочь", "Хороший сын", "Властелин страниц" и другие.
В апреле 2021 года Маколей впервые стал отцом. Сына ему родила его избранница, актриса Бренда Сонг. Малыша он назвал Дакотой в честь любимой сестры, погибшей в автокатастрофе в 2008 году, когда ей было 29.
В январе 2022 года Калкин сделал предложение любимой.
Ранее актер имел отношения и даже брак с актрисой Рэйчел Мэйнер, с которой разошелся в 2002 году. Тогда же, в 2002-м, он начал отношения с Милой Кунис. Но в январе 2011 публицист Кунис подтвердил, что пара закончила свои отношения.
В августе 2020 года, в честь своего 40-летия, Калкин написал в Твиттере такой пост: "Эй, ребята, вы хотите почувствовать себя действительно стариками? Мне уже 40. Добро пожаловать!". Этот твит стал одним из самых популярных в сети за все время и занял девятое место в таком рейтинге.
За страницей знаменитости в Instagram следят почти 2 млн пользователей. На странице он публикует свои личные моменты, делится кадрами с мероприятий, а также выкладывает фото-воспоминания из Голливуда.
Еще в блоге селебрити можно найти кадр с его именной звездой на Аллее славы в Голливуде. Иногда он также приобщается к рекламным съемкам и появляется на обложках известных глянцев.
Посмотрите самые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенца.
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Для написания материала были использованы источники: информация о Маколее Калкине со страницы Википедия, а также его Instagram.