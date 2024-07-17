Став неймовірним красенем: як змінився хлопчик-товстун із "Чарлі та шоколадної фабрики" (фото)

Філіп Віграц (фото: кадр з фільму)

Для тих, хто не дивився фільм, Август Глуп - 9-річний хлопчик, який отримує квиток на фабрику Віллі Вонки завдяки своєму надмірному споживанню шоколаду.

Перебуваючи на дивовижному виробництві, де все зроблено з солодощів, він не може втриматися і починає їсти все навколо.

У результаті швидко вибуває з сюжету: персонаж, зіграний Філіпом Віграцем, падає в шоколадну річку і застряє в трубах, які в підсумку викидають його з фабрики.

Образ, який актору довелося втілити на екрані, у більшості випадків викликав глузування.

Актори "Чарлі і шоколадної фабрики" (фото: кадр з фільму)

Проте, Віграц не звертав уваги на реакцію оточуючих. Він продовжив свою кар'єру в кіно, і, як можна побачити з його світлин, значно схуд!

Німецький актор знявся в таких фільмах, як "Дикі курки", "Дикі курки і кохання", "Дикі курки і життя", а також у серіалах Berndivent і Ki.Ka Live, де він виконав епізодичні ролі.

Філіп Віграц зараз

Протягом останніх 10 років ім'я Філіпа, якому зараз 29 років, не з'являлося на постерах нових фільмів.

Здається, що він більше не займається акторством. Це рідкісний випадок для тих, хто прославився в юності: впоравшись із випробуванням слави (яка, з огляду на специфіку його ролі, була досить сумнівною), Віграц вирішив не продовжувати акторську кар'єру за будь-яку ціну.

Філіп Віграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)

Він знявся ще в кількох фільмах і потім вирушив шукати своє покликання.

Де зараз Філіп Віграц, невідомо. Судячи з фотографій, він став справжнім красенем. У його соцмережах зазначено, що з 2020 року він розпочав навчання в Німеччині та працював в IT-компаніях.

Схоже, що чоловік обрав інший шлях у житті.

Філіп Віграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)