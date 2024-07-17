Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из "Чарли и шоколадной фабрики" (фото)

Филипп Виграц (фото: кадр из фильма)

Для тех, кто не смотрел фильм, Август Глуп - 9-летний мальчик, который получает билет на фабрику Вилли Вонки благодаря своему чрезмерному потреблению шоколада.

Находясь на удивительном производстве, где все сделано из сладостей, он не может удержаться и начинает есть все вокруг.

В результате быстро выбывает из сюжета: персонаж, сыгранный Филиппом Виграцем, падает в шоколадную реку и застревает в трубах, которые в итоге выбрасывают его с фабрики.

Образ, который актеру пришлось воплотить на экране, в большинстве случаев вызывал насмешки.

Актеры "Чарли и шоколадной фабрики" (фото: кадр из фильма)

В течение последних 10 лет имя Филиппа, которому сейчас 29 лет, не появлялось на постерах новых фильмов.

Кажется, что он больше не занимается актерством. Это редкий случай для тех, кто прославился в юности: справившись с испытанием славы (которая, учитывая специфику его роли, была весьма сомнительной), Виграц решил не продолжать актерскую карьеру любой ценой.

Филипп Виграц сейчас

В последние 10 лет имя Филиппа, которому сейчас 29 лет, не появлялось на постерах новых фильмов.

Кажется, он больше не занимается актерством. Это редкий случай для прославившихся в юности: справившись с испытанием славы (которая, учитывая специфику его роли, была достаточно сомнительной), Виграц решил не продолжать актерскую карьеру любой ценой.

Филипп Виграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)

Он снялся еще в нескольких фильмах и затем отправился искать свое призвание.

Где сейчас Филипп Виграц, неизвестно. Судя по фотографиям, он стал настоящим красавцем. В его соцсетях указано, что с 2020 года он начал обучение в Германии и работал в IT-компаниях.

Похоже, что мужчина выбрал другой путь в жизни.

Филипп Виграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)