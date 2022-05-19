Статус временной защиты: могут ли украинцы вернуться домой из других стран без проблем

Статус временной защиты

Статус временной защиты могут получить жители Украины, которые покинули свою страну из-за военных действий.

Также на такой статус имеют право граждане с другим гражданством, которые легально проживали в Украине или лица, которые могут доказать, что они легально проживали на территории Украины на основании действующего разрешения на постоянное проживание.

Такой статус не ограничивает выбор места и страны проживания.

Поэтому граждане Украины со статусом временной защиты могут выезжать за пределы той страны, где они его получили, в том числе и возвращаться в Украину - без проблем.

Однако в некоторых странах статус временной защиты можно потерять после пересечения границы. То есть, можно просто уехать домой.

Статус временной защиты украинцам дают сроком на один год. Он может быть автоматически продлен еще на год, если того требуют обстоятельства.

Он дает право на: доступ к работе, доступ к образованию детей, обеспечение жильем, доступ к социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию и право на соответствующую информацию. Также этот статус дает возможность в будущем получить статус беженца.

Статус беженца

При получении статуса беженца украинцы получают право на доступ к рынку труда, образование для детей, проживание в лагере беженцев, медицинскую помощь, ежемесячное денежное пособие.

Важно! Однако беженцы не могут покидать страну, где они подали документы на получение статуса. А после получения – не могут покидать страну, в которой находятся. У них могут забрать паспорт и выдать документ с разрешением на проживание.

До получения статуса беженца трудоустроиться легально нельзя. А срок ожидания порой растягивается на несколько месяцев.