Как украинским переселенцам ездить домой из Европы и не потерять особый статус
Многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома из-за войны в стране и искать убежища в Европе. Но не многие знают, имеют ли они право поехать домой, получив особый статус - временную защиту ЕС.
Можно ли вернуться в Украину на короткое время рассказала юрист Анна Жакот изданию Mind.
Законодательство Украины и правила ЕС не запрещают возвращение украинцев домой в любое время. Однако существуют определенные процедурные различия для обратного пути лица, получившего статус беженца и лица, находящегося под временной защитой ЕС.
Беженство и временная защита
Так, совершение беженцем действий, направленных на возвращение на территорию собственного государства, приравнивается к возвращению под его защиту. В этом случае человек автоматически теряет статус беженца независимо от оснований и условий такого возврата.
Лицо, получившее временную защиту ЕС, может в любое удобное для него время и на неустановленный срок вернуться в родную страну и не потерять этот статус. Такая возможность сейчас крайне необходима для лиц, чьи дома расположены на относительно безопасных территориях и есть необходимость посетить семью или родственников пожилого возраста.
Если вы хотите временно поехать в другую страну не члена ЕС или зону Шенгена - то вы не теряете льготы, но только при условии дальнейшего возвращения.
Однако некоторые страны Европейского Союза на уровне внутреннего законодательства могут устанавливать сроки для пребывания украинцев за пределами таких стран – защитников до момента их возвращения без потери такого статуса. Как правило, этот срок составляет 30 дней (например, в Польше, принявшей наибольшее количество украинцев).
Кстати, в некоторых странах такого ограничения нет вообще.
Рекомендуем узнавать актуальную информацию о возможном количестве дней для выезда в местных государственных органах, занимающихся присвоением статуса временной защиты, или у волонтеров, иногда также владеющих подтвержденной и проверенной информацией по этому вопросу.
Страны-исключения
Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются странами ЕС, но являются странами Шенгенской зоны. Поэтому украинцы могут прибывать в эти страны после пересечения Шенгенской зоны, но условия временной защиты на их территориях будут отличаться от прав, гарантированных странами ЕС.
Как мы ранее писали, Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.
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