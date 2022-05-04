Как украинским переселенцам ездить домой из Европы и не потерять особый статус

Многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома из-за войны в стране и искать убежища в Европе. Но не многие знают, имеют ли они право поехать домой, получив особый статус - временную защиту ЕС.

Можно ли вернуться в Украину на короткое время рассказала юрист Анна Жакот изданию Mind.

Законодательство Украины и правила ЕС не запрещают возвращение украинцев домой в любое время. Однако существуют определенные процедурные различия для обратного пути лица, получившего статус беженца и лица, находящегося под временной защитой ЕС.

Беженство и временная защита

Так, совершение беженцем действий, направленных на возвращение на территорию собственного государства, приравнивается к возвращению под его защиту. В этом случае человек автоматически теряет статус беженца независимо от оснований и условий такого возврата.

Лицо, получившее временную защиту ЕС, может в любое удобное для него время и на неустановленный срок вернуться в родную страну и не потерять этот статус. Такая возможность сейчас крайне необходима для лиц, чьи дома расположены на относительно безопасных территориях и есть необходимость посетить семью или родственников пожилого возраста.

Если вы хотите временно поехать в другую страну не члена ЕС или зону Шенгена - то вы не теряете льготы, но только при условии дальнейшего возвращения.

Однако некоторые страны Европейского Союза на уровне внутреннего законодательства могут устанавливать сроки для пребывания украинцев за пределами таких стран – защитников до момента их возвращения без потери такого статуса. Как правило, этот срок составляет 30 дней (например, в Польше, принявшей наибольшее количество украинцев).

Кстати, в некоторых странах такого ограничения нет вообще.

Рекомендуем узнавать актуальную информацию о возможном количестве дней для выезда в местных государственных органах, занимающихся присвоением статуса временной защиты, или у волонтеров, иногда также владеющих подтвержденной и проверенной информацией по этому вопросу.

Страны-исключения

Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн не являются странами ЕС, но являются странами Шенгенской зоны. Поэтому украинцы могут прибывать в эти страны после пересечения Шенгенской зоны, но условия временной защиты на их территориях будут отличаться от прав, гарантированных странами ЕС.