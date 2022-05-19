Статус тимчасового захисту: чи можуть українці повернутися додому з інших країн без проблем

Статус тимчасового захисту

Статус тимчасового захисту можуть отримати жителі України, які покинули свою країну через військові дії.

Також на такий статус мають право громадяни з іншим громадянством, які легально проживали в Україні або особи, які можуть довести, що вони легально проживали на території України на підставі чинного дозволу на постійне проживання.

Такий статус не обмежує вибір місця і країни проживання.

Тому громадяни України зі статусом тимчасового захисту можуть виїжджати за межі тієї країни, де вони його отримали, в тому числі та повертатися в Україну - без проблем.

Однак у деяких країнах статус тимчасового захисту можна втратити після перетину кордону. Тобто, можна просто поїхати додому.

Статус тимчасового захисту українцям дають строком на один рік. Він може бути автоматично продовжений ще на рік, якщо того вимагають обставини.

Він дає право на: доступ до роботи, доступ до освіти дітей, забезпечення житлом, доступ до соціального забезпечення, медичного обслуговування та право на відповідну інформацію. Також цей статус дає можливість в майбутньому отримати статус біженця.

Статус біженця

При отриманні статусу біженця українці отримують право на доступ до ринку праці, освіту для дітей, проживання в таборі біженців, медичну допомогу, щомісячну грошову допомогу.

Важливо! Однак біженці не можуть залишати країну, де вони подали документи на отримання статусу. А після отримання - не можуть залишати країну, в якій знаходяться. У них можуть забрати паспорт і видати документ з дозволом на проживання.

До отримання статусу біженця працевлаштуватися легально не можна. А термін очікування часом розтягується на кілька місяців.