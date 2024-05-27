Стати студентом без НМТ? Хто з випускників і як може вступити до вузу без тестів

Як стати студентом вищого навчального закладу (ВНЗ) без складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) знають не всі. Проте система освіти в Україні - більш гнучка, ніж може здатися на перший погляд.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на яких підставах можна стати студентом в Україні, а також кому не потрібно складати НМТ 2024.
Згідно з наказом Міністерства освіти й науки України від 6 березня 2024 року (щодо затвердження порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти), прийом на навчання здійснюється закладами вищої освіти (ЗВО) на конкурсній основі.
Водночас організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, що виступає робочим органом ЗВО.
В цілому зарахування до ЗВО (для здобуття ступеня бакалавра) після закінчення 11 класу може відбуватися:
Якщо майбутній студент обирає навчання з переліку спеціальностей, які мають особливу державну підтримку (для навчання за контрактом), складати НМТ також не обов'язково.
Спеціальності, яким надається особлива підтримка (інфографіка: osvita.ua)
Крім того, в Україні існують певні "освітні" пільги для окремих категорій населення (в тому числі для громадян із тимчасово окупованих територій). Декому з них НМТ для вступу до ВНЗ складати також не потрібно.
Насамкінець, у коледж чи професійно-технічне училище (ПТУ) українські підлітки також можуть вступати без складання НМТ.
Виходячи з вищесказаного, для вступу до більшості ВНЗ не потрібно складати НМТ 2024 тим, хто:
Тим, хто проходив зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2021 році або ж складав НМТ у 2022 або 2023 роках - краще уточнити інформацію щодо їхньої дійсності в обраному навчальному закладі.
Крім того, деякі приватні ВНЗ, навчальні центри чи недержавні академії задля проведення офіційного зарахування абітурієнтів на навчання розробляють власну внутрішню систему оцінювання (тоді складати НМТ також не потрібно). Це може бути, наприклад:
В цілому ж, для отримання більш детальної інформації щодо умов вступу, експерти рекомендують:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які документи необхідні абітурієнтам для вступу до вищого навчального закладу.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство освіти й науки України, "Всеосвіта", ZNOGrant, Mathema.me.