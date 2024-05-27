Стать студентом без НМТ? Кто из выпускников и как может поступить в вуз без тестов

На каких основаниях можно стать студентом

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 6 марта 2024 года (об утверждении порядка приема на обучение для получения высшего образования), прием на обучение осуществляется заведениями высшего образования (ЗВО) на конкурсной основе.

В то же время организацию приема поступающих осуществляет приемная комиссия, выступающая рабочим органом ЗВО.

В целом зачисление в ЗВО (для получения степени бакалавра) по окончании 11 класса может происходить:

на основании результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) за 2021 год

на основании результатов НМТ 2022, 2023 и 2024 годов

на основании результатов собеседования

на основании результатов творческих конкурсов

на основании результатов матурального экзамена

Если будущий студент выбирает обучение из перечня специальностей, имеющих особую государственную поддержку (для обучения на контракте), сдавать НМТ также не обязательно.

Специальности, которым оказывается особенная поддержка (инфографика: osvita.ua)

Кроме того, в Украине существуют определенные "образовательные" льготы для отдельных категорий населения (в том числе для граждан с временно оккупированных территорий). Некоторым из них НМТ для поступления в вузы сдавать тоже не нужно.

Наконец в колледж или профессионально-техническое училище (ПТУ) украинские подростки также могут поступать без прохождения НМТ.

Кому не нужно сдавать НМТ 2024

Исходя из вышесказанного, для поступления в большинство вузов не нужно сдавать НМТ 2024 тем, кто:

выбрал специальность, которой предоставляется особая поддержка (для обучения на контракте)

планирует поступать в колледж или ПТУ

является лицом с инвалидностью I и II группы

является ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки

проживает на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия

является ветераном войны и боевых действий

является участником боевых действий на территории других государств

находился в плену или в заложниках

Тем, кто проходил внешнюю независимую оценку (ВНО) в 2021 году или же сдавал НМТ в 2022 или 2023 годах - лучше уточнить информацию об их действительности в выбранном учебном заведении.

Кроме того, некоторые частные вузы, учебные центры или негосударственные академии для проведения официального зачисления абитуриентов на обучение разрабатывают собственную внутреннюю систему оценивания (тогда сдавать НМТ тоже не нужно). Это может быть, например:

внутренний экзамен

выполнение задач на творческом конкурсе

собеседование с приемной комиссией

написание мотивационного письма и т.п.

В целом же, для получения более подробной информации об условиях поступления, эксперты рекомендуют: