Навчання з серпня й по суботам. У вузах, коледжах й училищах планують низку важливих змін

Реформа системи освіти в Україні триває. У межах підготовки до нового навчального року 2024/2025 на тлі війни Міністерство освіти й науки рекомендує вузам, коледжам та училищам запровадити низку важливих для студентів і викладачів змін.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міносвіти розповідає, що саме може змінитися.

Чому МОН пропонує змінити освітній процес

Урядовці наголошують - система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни.

"Росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і на заклади освіти", - пояснили у Міносвіти.

Зазначається, що мета відомства - забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду й опалювального сезону.

Йдеться, зокрема, про:

урахування можливостей залучення альтернативних джерел енергії

гнучкий графіку освітнього процесу (адаптований до економного використання енергоресурсів)

З огляду на такі виклики МОН закликає розглянути можливість запровадження низки важливих змін:

у закладах вищої освіти (вишах) і фахової передвищої освіти (коледжах)

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (училищах)

Уточнюється, що незабаром подібні рекомендації для підготовки до нового навчального року отримають заклади загальної середньої освіти, адже "МОН активно працює над створенням безпечних та адаптивних умов для проведення освітнього процесу".

Що може змінитися у вузах і коледжах

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти МОН сформувало такі рекомендації:

якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року (це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів)

(це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів) використовувати суботні дні як робочі - в теплі місяці року

- в теплі місяці року з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року - планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно - продовжити заняття в дистанційному форматі

за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року - крім випускних курсів

- крім випускних курсів провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту

у тилових регіонах - забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями

у прифронтових та прикордонних областях (де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо) - освітній процес можна здійснювати в укриттях

за погодженням з обласними військовими адміністраціями - освітній процес студентів з прифронтових і прикордонних регіонів можна здійснювати на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі

передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти

Що може змінитися в училищах

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти МОН сформувало такі рекомендації: