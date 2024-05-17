Які документи необхідні абітурієнтам для вступу в ВНЗ: список

У 2024 році абітурієнти, які вступають до закладів вищої освіти на основі повної загальної освіти, подають заяви тільки в електронній формі. Є декілька винятків, які вказані в "Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти".

Як подавати документи на вступ та які саме будуть потрібні абітурієнтам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Подання заяви в електронній формі

Усі вступники мають право подати не більше п'яти заяв на бюджет та до десяти заяв на контракт. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн за цим посиланням.

Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на веб-сайті за цим посиланням.

Під час реєстрації потрібно вказати такі дані:

Адресу особистої електронної пошти, до якої є доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету

Серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу)

Номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - сертифікат ЗНО)/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу

Тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/ екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ)

Реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах

Абітурієнт, який має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Заклади освіти створюють консультаційні центри приймальних комісіях для надання допомоги особам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти.

Особи, які реєструють кабінет вступника, самостійно створюють особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:

За наявності розбіжностей в даних особи в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо)

У документі про раніше здобуту освіту (основу вступу)

У даних учасників ЗНО/НМТ/ЄФВВ/ЄВІ

У разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв'язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3х4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифіката ЗНО /ЄФВВ, сертифікатів НМТ/ЄВІ різних років.

Подання заяви в паперовій формі

Є випадки, в яких вступникам доводиться подавати заяву на вступ у паперовій формі - у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника.

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця

у разі подання іноземного документа про освіту

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення

у разі подання заяви на вступ до встановлених цим Порядком строків подання електронних заяв /роботи електронних кабінетів вступників

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території - дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку).

Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі.

Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви).

Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" вступник додає такі документи:

копія паспортного документа іноземця або особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС

довідка про звернення за захистом в Україні

Варто зазначити, що це мінімальний перелік документів для вступників до закладів вищої освіти. У кожного навчального закладу можуть бути власні умови, які можна дізнатися в умовах прийому до певного закладу або зателефонувавши до його приймальної комісії.