Как стать счастливым человеком в одиночестве: три простых совета от психологов

В период пандемии очень сложно не поддаваться паническим настроениям и тревожности. А уж найти поводы для радости – еще сложнее. Но для счастья необязательно находиться рядом с другим человеком.

Есть способы, которые довольно быстро и без дополнительных затрат помогут вам улучшить свое самочувствие и настроение.

Найдите на что отвлечься

Отыщите удобное место, лягте и закройте глаза. Дайте своему мозгу полную свободу, освободитесь от негативных мыслей. Настройтесь на позитив, подумайте о чем-то приятном.

Практикуйте этот метод ежедневно и через некоторое время вы заметите, что ваше эмоциональное состояние значительно улучшилось.

Пригласите себя на свидание

Это может показаться странным, но такой опыт действительно наполняет и дарит ощущение счастья. Свидание с самим собой – прекрасный способ узнать больше о себе и отлично провести время для себя.

Сводите себя в любимое кафе на какао с тортиком, посетите выставку или интересную презентацию. Даже простая прогулка в парке в хорошую погоду значительно поднимет вам настроение.

Вам нужно научиться ощущать комфорт наедине с самим собой. Когда вы этого достигнете, то почувствуете себя намного счастливее.

Практикуйте волонтерство

Посвятите свое время служению другим людям. Вы можете стать волонтером лично или помочь удаленно из дома.

Такая практика помогает чувствовать свою необходимость, вовлечение в социум и дает понять, что вы можете кому-то помочь.