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Як стати щасливою людиною на самоті: три простих поради від психологів

Автор: Анна Шиканова

Кожна людина хоче бути щасливою і багато хто вважає, що це можливо тільки в тандемі з кимось ще. Але психологи стверджують, що на шляху до щастя людина повинна навчитися відчувати позитивні емоції наодинці з самим собою.

Які три простих способи допоможуть вам стати щасливим на самоті, розповіли в Telegram-каналі "ТЕД саморозвиток".

У період пандемії дуже складно не піддаватися панічним настроям і тривожності. А вже знайти приводи для радості - ще складніше. Але для щастя необов'язково перебувати поруч з іншою людиною.

Є способи, які досить швидко і без додаткових витрат допоможуть вам поліпшити своє самопочуття і настрій.

Знайдіть на що відволіктися

Пошукайте зручне місце, ляжте і закрийте очі. Дайте своєму мозку повну свободу, звільніться від негативних думок. Налаштуйтеся на позитив, подумайте про щось приємне.

Практикуйте цей метод щодня і через деякий час ви помітите, що ваш емоційний стан значно покращився.

Запросіть себе на побачення

Це може здатися дивним, але такий досвід дійсно наповнює і дарує відчуття щастя. Побачення з самим собою - прекрасний спосіб дізнатися більше про себе і відмінно провести час для себе.

Звозіть себе в улюблене кафе на какао з тортиком, відвідайте виставку або цікаву презентацію. Навіть проста прогулянка в парку в гарну погоду значно підніме вам настрій.

Вам потрібно навчитися відчувати комфорт наодинці з самим собою. Коли ви цього досягнете, то відчуєте себе набагато щасливіше.

Практикуйте волонтерство

Присвятіть свій час служінню іншим людям. Ви можете стати волонтером особисто або допомогти віддалено з дому.

Така практика допомагає відчувати свою необхідність, залучення в соціум і дає зрозуміти, що ви можете комусь допомогти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим люди псують своє життя і самі цього не помічають.

А також розповідали про те, що вчені вивели просту формулу щастя, яка підійде будь-якій людині.

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