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Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)

STYLERПерсоны    22.08.2019 - 21:47
Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак вновь стала объектом насмешек и восхищения одновременно

Ани Лорак, недавно выступившая в Юрмале, вновь стала объектом пристального внимания со стороны ярых поклонников и хейтеров из-за спорного наряда. Украинская исполнительница опубликовала на своей Instagram-странице видео, вызвавшее небывалый ажиотаж.

Певица вышла на сцену в ультракоротком миниплатье, практически полностью оголившем ноги звезды, сбежавшей выступать на благо Российской Федерации.

Во время исполнения хита "Забирай рай" на сцене латвийского города Ани Лорак блистала в прямом смысле этого слова платьем, будто сотканным из зеркал. Впрочем, угодила не всем, нарвавшись даже на сравнение со... Стасом Михайловым.

Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)

Ниже некоторые из комментариев, оставленные фанами Ани Лорак, которая, несмотря на старания, угождает далеко не всем.

  • Стас Михайлов в юбке;
  • Платье у Лободы взяла;
  • Шалапута;
  • Хватит ботокса;
  • Поправить, оттянуть платбе на сцене - это верх моветона... Каролина теряет квалификацию...

Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)

Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)

Поклонников, которым пришелся по вкусу сценический наряд также нашлось немало.

  • Идеальная Каролина, платье очень крутое;
  • Вам очень идет это прекрасное платье. Подчеркивает Вашу шикарную фигуру!
  • Не понимаю, как можно изменить такой девушке, красота внешняя, красота внутренняя, само очарование.

Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)

Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)

К слову, Ани Лорак недавно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.

Стоит отметить, что поклонники украинской певицы не устают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.

А новый любовник Ани Лорак также не теряет времени - недавно он показал интимное фото с певицей, тем самым дав жесткий ответ хейтерам пары.

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Новости Украины Ани Лорак
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