Стас Михайлов у спідниці: Ані Лорак рознесли за концертний наряд (відео)

Ані Лорак знову стала об'єктом насмішок і захоплення одночасно
Ані Лорак, яка нещодавно виступила в Юрмалі, знову стала об'єктом пильної уваги з боку затятих шанувальників і хейтерів через суперечливий наряд. Українська співачка опублікувала на своїй Instagram-сторінці відео, яке викликало небувалий ажіотаж.
Співачка вийшла на сцену в ультракороткій мінісукні, що практично повністю оголило ноги зірки, яка втекла виступати на благо Російської Федерації.
Під час виконання хіта "Забирай рай" на сцені латвійського міста Ані Лорак блищала в прямому сенсі цього слова сукнею, ніби зітканою із дзеркал. Втім, догодила не всім, нарвавшись навіть на порівняння з... Стасом Михайловим.
Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)
Нижче деякі з коментарів, залишені фанами Ані Лорак, яка, незважаючи на старання, догоджає далеко не всім.
Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)
Шанувальників, яким припало до смаку сценічне вбрання також знайшлося чимало.
Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак нещодавно приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі нове відео.
Варто відзначити, що шанувальники української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.
А новий коханець Ані Лорак також не втрачає часу - нещодавно він показав інтимне фото з співачкою, тим самим давши жорстку відповідь хейтерам пари.